【トランプ2.0 現地リポート】

イラン戦争で「高市トレード」吹っ飛んだ！ 日銀総裁答弁「展開次第で日本経済に大きな影響」の最悪シナリオ

2月28日に始まったアメリカとイスラエル軍によるイラン攻撃は激しさを増し、トランプ大統領は長期化の可能性を示唆している。アフガニスタンのような「永遠の戦争」を危惧する声も出始めた。

政府は中東のアメリカ人に避難を勧告したが、国内のテロ対策は大丈夫なのかとの懸念も高まっている。国土安全保障省は、イランおよび代理勢力による報復リスクを示唆。サイバーアタックや国内の宗教施設などへの警戒を強めている。

緊張が高まる中、パテルFBI長官が、約12人のベテラン捜査官を一斉解雇したというニュースが波紋を広げた。彼らは「CI-12」として知られる国際スパイ対策部隊で、特にイランを専門とする精鋭だった。解雇はイラン空爆開始の数日前だった。

第1次トランプ政権時代のイラン空爆の後には、イラン側によるトランプ氏とその側近の暗殺計画が、摘発・起訴される事例もあった。こうした脅威を監視してきたのがこの部隊だったとされる。

パテル長官は解雇の理由を、「彼らがトランプ大統領の機密文書保管問題の捜査において、不適切な方法をとったから」と説明したが、証拠は示していない。開戦後の月曜日、FBI内部では、CI-12所属職員のさらなる解雇に備える動きもあったという。

同時に懸念されているのが国土安全保障省の動きだ。本来テロからアメリカ国民を守る立場で、ICE（移民・税関捜査局）も管轄する。大規模な不法移民の拘束・強制送還の過程で、少なくとも2人の米国市民が死亡、世論の批判を浴びている。

さらに政府の一部閉鎖の影響も受けている。省所管の空港警備職員の多くが、給与の一部しか受け取れていないことで、欠勤や離職の増加が懸念される。

第2次トランプ政権が発足した昨年だけで、連邦職員は35万人が離職。安全保障分野では、CISA（サイバーセキュリティー・インフラ安全保障庁）が3分の1を超える人員減となっている。

こうした削減をめぐっては、財政効率化だけでなく、開戦や諜報活動に対する歯止めや批判を弱める狙いがあるのではないかとの見方も出ている。

計算された再編なのか、それとも足並みの乱れなのか。9.11を体験したニューヨーカーにとって、不安は容易には消えない。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）