今日6日の関東地方は次第に雲が増えるでしょう。夕方以降は、にわか雨の可能性があります。千葉県など沿岸部では、雷雨になる所もあるでしょう。

夕方から所々で雨雲が湧く 念のため傘を

今日6日(金)は、西から前線が近づいてきます。

関東地方は日差しが届きますが、昨日(5日)と比べると雲が広がりやすいでしょう。午後3時以降は所々で雨が降りそうです。神奈川県や千葉県、茨城県では、大気の状態が次第に不安定になり、局地的に雷雨となるでしょう。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。





最高気温は15℃前後の所が多く、平年よりやや高いでしょう。昨日ほどではないものの、風がときおり強めに吹いて、花粉が大量に飛ぶ見込みです。花粉症の方は、対策を万全にしてお過ごしください。

週間天気 おおむね晴れるが急な雨に気を付けて

向こう一週間、低気圧や前線と、高気圧が、本州付近を交互に通るでしょう。

明日7日(土)は、明け方まで雨や雷雨となりそうです。朝には雨雲が離れて次第に青空が広がりますが、各地で風が強まるでしょう。

8日(日)は、おおむね晴れて、風も少しずつ収まる見込みです。

その先も、連日のように日差しが届きます。ただ、9日(月)の夜〜10日(火)の午前は所々でにわか雨があり、北部を中心に雪が交じることもあるでしょう。12日(木)頃も、突然の雨に備えて折りたたみの傘などを持っておくと安心です。



最高気温は、平年並みか高い日が多いでしょう。日中は、極端に寒くなることはなく、ジャケットやスプリングコートなどが活躍しそうです。朝晩は、この先も冷えることが多く、特に9日(月)〜11日(水)頃は内陸で氷点下の冷え込みの所が増えるでしょう。一日の中での寒暖差が大きくなる時期ですので、重ね着などで調節すると良さそうです。