2026ワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリアとの初戦で敗れた台湾野球代表を応援する破格的なイベントが登場した。

台湾メディアETtodayは5日、「WBCの熱気が高まる中、台湾野球代表が6日晩、強豪の日本と対戦する。鄭浩均が先発登板し、山本由伸（LAドジャース）と投げ合う」とし「対決を控えた中、人気ストリーマーでありバブルティーブランド『Top Tier Tea』の創業者ディンター（薛弘偉）がソーシャルプラットホームを通じて応援イベントを発表した」と伝えた。

この日、台湾は2026WBC1次ラウンドの初戦でオーストラリアに0−3で完敗した。衝撃が消えない中、6日には優勝候補の日本と第2戦を行う。日本の先発投手はメジャーリーグ（MLB）を代表するエースの山本だ。日本にも敗れる場合、1次ラウンド敗退が濃厚となる。

ディンターは「山本から1点を奪うたびに飲み物1000杯を贈呈する。上限なく山本がマウンドを降りるまで続く」と伝えた。さらに日本に勝てば追加で3000杯、韓国に勝てば3000杯を贈呈すると説明した。

ETtodayは「ディンターは最近、飲料ブランド経営に進出し、ウーロン茶専門店を設立した。過去にも何度か国際大会に合わせて割引イベントをしている」とし「WBC開幕前は『チーム台湾』関連衣類を着て売り場を訪れれば指定の飲み物を贈呈するイベントを進め、ファンの反響が大きかった」と明らかにした。