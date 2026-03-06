「ジリリリリ……」。

昔ながらの発車ベルが響く中、駅員が改札の外に出て乗り遅れる人がいないか確認します。発車の合図を出すと、２両編成の電車がゆっくりと動き出しました。

今回は、ＪＲ常磐線と接続する千葉県松戸市の馬橋駅から、流山市の流山駅を結ぶ流鉄（りゅうてつ）流山線です。総延長５.７キロ、六つの駅はすべて有人駅です。自動券売機もありますが、今では珍しい硬券の切符を窓口で販売しています。駅や車両もレトロな趣で、首都圏のローカル私鉄として知られています。

同線は１９１６年（大正５年）に開業しました。当初は軌間７６２ミリの軽便鉄道でしたが、２４年にＪＲ在来線と同じ１０６７ミリに改軌されて現在に至ります。流山特産のみりんなどを輸送する貨物列車が運行されていた時期もありました。

現在運行されている車両は、西武鉄道から来た５０００形です。８０年前後に製造された車両は１編成ごとに塗装が異なり、「流星」「若葉」といった愛称のヘッドマークも取り付けられています。昨年はＪＲ東海から東海道線などで活躍していた２１１系を譲り受けました。流鉄によると、今後数年かけて現在の車両と入れ替えていくそうです。

かつては牧歌的な田園風景が広がっていた流鉄沿線ですが、宅地化が進み、今では住宅街の中を走る通勤路線になりました。それでも車窓から景色を眺めていると、ところどころに残る農地や雑木林にかつての面影が感じられます。

撮影場所は鰭ヶ崎（ひれがさき）駅近くです。緑地に残る木立と住宅街の間を、電車が駆け抜けていきます。

東京近郊に奇跡のように残る素朴な路線。懐かしさに癒やされる片道１０分あまりの小さな旅を味わいました。（東京写真部 佐藤俊和）

※鉄道写真撮影の際のお願いです。マナーを守って安全に撮影しましょう。