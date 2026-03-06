「私を撮ってる？」座席を奪われ、スマホを向けられて。電車内で遭遇した“理不尽な出来事”
移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。
今回は、電車内の理不尽な出来事が、今も忘れられないという2人のエピソードを紹介する。
◆席に座ろうとした瞬間に感じた“強い圧”
鈴木紗耶香さん（仮名・20代）は、平日の昼間、仕事の移動中に電車に乗っていた。日中とはいえ利用客は多く、座席はすべて埋まっており、通路やドア付近に立っている人がいるくらいの込み具合だったという。
外回りが続いていた鈴木さんは、足や腰に疲れが溜まっていた。ムリに座ろうとは思っていなかったものの、「もし席が空いたら座ろうかな」という感覚で、普通席の前に立っていたそうだ。
「数駅進んだところで、目の前に座っていた人が降りる準備をはじめたんです。立ち上がる様子を確認して座ろうと一歩踏み出しました。でも、その瞬間、横からいきなり“強い圧”を感じました」
人ふたり分ほど離れた位置に立っていた男性が、体をねじ込むように割り込み、鈴木さんを押しのけてそのまま席に座ったのだ。
◆スマートフォンの向きで“私が撮られている”と気づいた
あまりに唐突な出来事で、鈴木さんは状況を理解できなかったという。相手からは、舌打ちされ明らかな敵意を向けられていた。
「私のほうが驚いているのに、睨み返されました。そこで、『この人は普通じゃない』と思いましたね」
その直後、男性はスマートフォンをとり出し、鈴木さんの方に向けた。
「画面の向きと距離で、私を撮るんだとすぐにわかりました」
そして、動画撮影を開始する際の操作音が車内にはっきりと響いた。
「無断で撮影されていると思うと、怒りと恐怖が同時に湧いてきました。それ以上に、『この動画が勝手にネットに上げられたらどうしよう』『相手が逆上したら危険かもしれない』という不安が一気に押し寄せてきました」
周囲にはほかの乗客もいたのだが、誰も“こちら”を気に留める様子はない。その状況が、鈴木さんにとっては心細さを強める要因になった。
「何も悪いことをしていない自覚はありました。でも、この場で言い返すと事態が悪化する気がしたんです」
鈴木さんは次の駅で電車を降りた。ホームに立った瞬間、悔しさだけが残っていたそうだ。
◆朝の車内に響いた怒声
高橋好美さん（仮名・40代）は、平日の通勤時間帯に東武スカイツリーラインに乗っていた。
「車内は混雑していましたけど、いつもと変わらない朝でした」
運よく座席に座り目を閉じていたとき、静かな車内には不釣り合いな大きな声が響いたという。
「最初は、何が起きているのかわからないくらい突然だったんです」
視線を向けると、50代ほどの男性が座席の前に立っている女性に対して、強い口調で文句を言っていた。前抱えにしていたリュックが、“自分の領域”を侵しているという主張だったようだ。
「女性は明らかに困っていて、どう対応していいかわからない様子でした」
周囲の乗客は関わらないように視線を逸らしていたが、見かねたひとりの乗客が女性に声をかけ、別の場所へ誘導した。女性が離れると、ひとまず騒ぎは収まったという。
「その男性の前だけ、不自然に空間ができていました。誰も近づこうとしなかったんです」
◆「リュックが邪魔だ」「人の迷惑を考えろ」と繰り返される暴言
その後、電車が停車駅に入り、事情を知らない乗客が乗り込んできた。リュックを前抱えにした男性が、先ほどと同じ位置に立つことになった。
「見た瞬間、『また、はじめるな』と思いました」
予想どおり、男性は再び大きな声を上げた。「リュックが邪魔だ」「人の迷惑を考えろ」という言葉を繰り返していたという。
突然の暴言に、リュックを抱えた男性は困惑した表情を浮かべていた。しかし車内は混み合っていたため、移動することはできなかったようだ。
「私から見て、リュックが座席内に入り込んで男性の領域を侵害しているようには見えませんでした。正直、あそこまで怒鳴るほどのことではないと思いましたね」
それでも、怒りは収まらなかった。朝の通勤時間帯の車内に強い口調だけが響き、周囲はますます静まり返っていた。高橋さんは、電車を降りたあとも、しばらく“その光景”が忘れられなかったという。
電車では個人のマナーが大いに問われる。だが、不快に感じても声をあげにくい空気があるのは事実だ。自分の何気ない行動が周囲の迷惑になっていないか、あらためて意識する必要があるだろう。
＜取材・文／chimi86＞
今回は、電車内の理不尽な出来事が、今も忘れられないという2人のエピソードを紹介する。
◆席に座ろうとした瞬間に感じた“強い圧”
鈴木紗耶香さん（仮名・20代）は、平日の昼間、仕事の移動中に電車に乗っていた。日中とはいえ利用客は多く、座席はすべて埋まっており、通路やドア付近に立っている人がいるくらいの込み具合だったという。
外回りが続いていた鈴木さんは、足や腰に疲れが溜まっていた。ムリに座ろうとは思っていなかったものの、「もし席が空いたら座ろうかな」という感覚で、普通席の前に立っていたそうだ。
「数駅進んだところで、目の前に座っていた人が降りる準備をはじめたんです。立ち上がる様子を確認して座ろうと一歩踏み出しました。でも、その瞬間、横からいきなり“強い圧”を感じました」
人ふたり分ほど離れた位置に立っていた男性が、体をねじ込むように割り込み、鈴木さんを押しのけてそのまま席に座ったのだ。
◆スマートフォンの向きで“私が撮られている”と気づいた
あまりに唐突な出来事で、鈴木さんは状況を理解できなかったという。相手からは、舌打ちされ明らかな敵意を向けられていた。
「私のほうが驚いているのに、睨み返されました。そこで、『この人は普通じゃない』と思いましたね」
その直後、男性はスマートフォンをとり出し、鈴木さんの方に向けた。
「画面の向きと距離で、私を撮るんだとすぐにわかりました」
そして、動画撮影を開始する際の操作音が車内にはっきりと響いた。
「無断で撮影されていると思うと、怒りと恐怖が同時に湧いてきました。それ以上に、『この動画が勝手にネットに上げられたらどうしよう』『相手が逆上したら危険かもしれない』という不安が一気に押し寄せてきました」
周囲にはほかの乗客もいたのだが、誰も“こちら”を気に留める様子はない。その状況が、鈴木さんにとっては心細さを強める要因になった。
「何も悪いことをしていない自覚はありました。でも、この場で言い返すと事態が悪化する気がしたんです」
鈴木さんは次の駅で電車を降りた。ホームに立った瞬間、悔しさだけが残っていたそうだ。
高橋好美さん（仮名・40代）は、平日の通勤時間帯に東武スカイツリーラインに乗っていた。
「車内は混雑していましたけど、いつもと変わらない朝でした」
運よく座席に座り目を閉じていたとき、静かな車内には不釣り合いな大きな声が響いたという。
「最初は、何が起きているのかわからないくらい突然だったんです」
視線を向けると、50代ほどの男性が座席の前に立っている女性に対して、強い口調で文句を言っていた。前抱えにしていたリュックが、“自分の領域”を侵しているという主張だったようだ。
「女性は明らかに困っていて、どう対応していいかわからない様子でした」
周囲の乗客は関わらないように視線を逸らしていたが、見かねたひとりの乗客が女性に声をかけ、別の場所へ誘導した。女性が離れると、ひとまず騒ぎは収まったという。
「その男性の前だけ、不自然に空間ができていました。誰も近づこうとしなかったんです」
◆「リュックが邪魔だ」「人の迷惑を考えろ」と繰り返される暴言
その後、電車が停車駅に入り、事情を知らない乗客が乗り込んできた。リュックを前抱えにした男性が、先ほどと同じ位置に立つことになった。
「見た瞬間、『また、はじめるな』と思いました」
予想どおり、男性は再び大きな声を上げた。「リュックが邪魔だ」「人の迷惑を考えろ」という言葉を繰り返していたという。
突然の暴言に、リュックを抱えた男性は困惑した表情を浮かべていた。しかし車内は混み合っていたため、移動することはできなかったようだ。
「私から見て、リュックが座席内に入り込んで男性の領域を侵害しているようには見えませんでした。正直、あそこまで怒鳴るほどのことではないと思いましたね」
それでも、怒りは収まらなかった。朝の通勤時間帯の車内に強い口調だけが響き、周囲はますます静まり返っていた。高橋さんは、電車を降りたあとも、しばらく“その光景”が忘れられなかったという。
電車では個人のマナーが大いに問われる。だが、不快に感じても声をあげにくい空気があるのは事実だ。自分の何気ない行動が周囲の迷惑になっていないか、あらためて意識する必要があるだろう。
＜取材・文／chimi86＞