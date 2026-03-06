元お笑いコンビ・アジアンの隅田美保さんは3月5日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：隅田美保さん公式Instagramより）

写真拡大

元お笑いコンビ・アジアンの隅田美保さんは3月5日、自身のInstagramを更新。かわいらしいソロショットを披露しました。

【写真】隅田美保の最新ショット

「綺麗です」

隅田さんは「3月5日の今日は最強の日らしいけど　2月中に確定申告も終わらせたし　毎日、当たり前に暮らせてる時点で最強です　花粉症とプチ五十肩だけ厄介だけどそれもまた最強に生きてる証拠です」とつづり、1枚の写真を投稿。ほほ笑みを浮かべた自身のソロショットです。あごにマスクを掛け、ふわふわとした帽子をかぶっています。プライベート感が漂う、かわいらしい姿です。

コメントでは「素敵な顔してる、隅田さんはとても綺麗な美人です」「綺麗です」と、絶賛の声が寄せられました。

「お次はボブヘアに。どう？」

2月1日には「3ヶ月前にマッシュウルフにしたのに髪が伸びるのが早く　お次はボブヘアに。どう？」とつづり、顔がアップになった自撮りショットを投稿していた隅田さん。こちらも美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)