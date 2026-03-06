「とても綺麗な美人」元アジアン・隅田美保、最新ショット公開！ 「花粉症とプチ五十肩だけ厄介」明かす
元お笑いコンビ・アジアンの隅田美保さんは3月5日、自身のInstagramを更新。かわいらしいソロショットを披露しました。
【写真】隅田美保の最新ショット
「綺麗です」隅田さんは「3月5日の今日は最強の日らしいけど 2月中に確定申告も終わらせたし 毎日、当たり前に暮らせてる時点で最強です 花粉症とプチ五十肩だけ厄介だけどそれもまた最強に生きてる証拠です」とつづり、1枚の写真を投稿。ほほ笑みを浮かべた自身のソロショットです。あごにマスクを掛け、ふわふわとした帽子をかぶっています。プライベート感が漂う、かわいらしい姿です。
コメントでは「素敵な顔してる、隅田さんはとても綺麗な美人です」「綺麗です」と、絶賛の声が寄せられました。
「お次はボブヘアに。どう？」2月1日には「3ヶ月前にマッシュウルフにしたのに髪が伸びるのが早く お次はボブヘアに。どう？」とつづり、顔がアップになった自撮りショットを投稿していた隅田さん。こちらも美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
