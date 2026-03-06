川越支局長 市川憲司

「小江戸」と呼ばれ、城下町の面影を色濃く残す埼玉県川越市。

蔵造りの町並みが続く「一番街」に老舗の茶そば専門店「寿（ことぶき）庵（あん） 蔵のまち店」がある。

そばのつるつるとした食感に抹茶の香り、絶妙な配合具合

そばの量が最も多いという「割子そば７段」（２４００円）をお願いした。鮮やかな緑色の茶そばが入った割子が七つ重なって出てくる。高さ約２３センチ。

まず、つゆをつけずにそばだけをすすってみた。そばの香ばしさ、つるつるとした食感とともに、抹茶の香りとほのかな渋さがさわやかに感じられる。そば粉と抹茶の配合具合が絶妙なのだろう。

そばに練り込まれているのは川越市やその周辺で栽培された「河越茶」の抹茶だという。南北朝時代の茶の産地を記した文献にも「武蔵河越茶」の記述があり、全国三大銘茶の一つに挙げられる狭山茶のルーツと言われている。近年は狭山茶の方が有名だが、１０年ほど前、川越独自の特産品を作ろうという地元商工関係者の動きの中で「河越茶」が再び注目されることになった。

４代目店主の藤井清隆さん（５３）は「川越ならではの茶そばにしようと、約１０年前、そばに使う抹茶は全て河越茶に切り替えた。見た目と味で川越を感じてほしい」と語る。

「７段」には、刻みネギとわさび以外にエビ天、油揚げ、ごま、とろろ、ナメコおろし、ウズラ、のりの７種類の具・薬味が付き、味の変化も楽しめる。

こちらもオススメ…玉力製菓の「河越茶飴」

店を出て５分ほど歩けば、多くの菓子店が軒を連ねる「菓子屋横丁」。河越茶の抹茶を使ったスイーツも増えたが、手作り飴（あめ）の老舗「玉力製菓」（１９１４年創業）が作る「河越茶飴」（約１１０グラム入り、３７０円）がお薦めだ。丸い緑色の飴を舌の上で転がすと、煮詰めた水飴や砂糖の甘さと、濃厚な河越抹茶の苦みが調和しながら溶けていき、癒やされた。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

寿庵 蔵のまち店

埼玉県川越市幸町３の１８

午前１１時１５分〜午後７時（そばがなくなり次第終了）。水曜定休。詳しくは、ウェブサイトで

玉力製菓

川越市元町２の７の７

午前１０時〜午後４時。月曜定休（祝日の場合は翌火曜に振り替え）。詳しくは、ウェブサイトで。