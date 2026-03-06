ホロライブ×POP UP PARADEが展示。フワモコのデコマスが展示【#hololivefesEXPO26】商品化情報も公開
グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にてPOP UP PARADEの展示している。
会場では「ホロライブ」所属の双子のバーチャルYouTuber、モココ・アビスガードさんとフワワ・アビスガードさんのデコマスが公開。それぞれの衣装や表情などが再現され、ネイルや小物まで細かく色分けされている。
また、「POP UP PARADE L size」シリーズでの商品化情報なども公開された。
📢 #hololivefesEXPO26- マックスファクトリー 公式 (@official_MXF) March 5, 2026
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
＼ 商品化決定 ／
POP UP PARADE L size
🌽 白上フブキ 🌽
😈 百鬼あやめ 😈
🚑 大空スバル 🚑
👯♀️ 兎田ぺこら 👯♀️
🏴☠️ 宝鐘マリン 🏴☠️
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
#ホロライブ #hololive
#宝鐘マリン #百鬼あやめ
#大空スバル #白上フブキ
#ポッパレ… pic.twitter.com/ooSFka4Gzi
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
🌸☄️ 商品化決定 🌸☄️
POP UP PARADE
🌸 さくらみこ 🌸
☄️ 星街すいせい ☄️
L size miCometベアブランド衣装Ver.
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
#ホロライブ #hololive
#さくらみこ #星街すいせい
#ポッパレ #maxfactory pic.twitter.com/urosza8U5f
(C) COVER