【hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI】 開催日時：3月6日・7日・8日 開場：9時/ 閉場18時（最終入場 17時） ※3日間ともに同時間 会場：幕張メッセ「国際展示場4-8ホール」 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 各日ともに入場券：6,600円

　グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にてPOP UP PARADEの展示している。

　会場では「ホロライブ」所属の双子のバーチャルYouTuber、モココ・アビスガードさんとフワワ・アビスガードさんのデコマスが公開。それぞれの衣装や表情などが再現され、ネイルや小物まで細かく色分けされている。

　また、「POP UP PARADE L size」シリーズでの商品化情報なども公開された。

(C) COVER