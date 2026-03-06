電脳桜神社の巫女、さくらみこさんのスケールフィギュア化。イベント会場にてデコマス公開【#hololivefesEXPO26】
【hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI】 開催日時：3月6日・7日・8日 開場：9時/ 閉場18時（最終入場 17時） ※3日間ともに同時間 会場：幕張メッセ「国際展示場4-8ホール」 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 各日ともに入場券：6,600円
マックスファクトリーは、3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にて「さくらみこ Date Style 私服衣装 ver.」のデコマスを展示している。
会場のグッドスマイルカンパニーブースにて展示され、「ホロライブプロダクション」のさくらみこさんをモデルとしたスケールフィギュアが展示されている。
デートを連想させるシチュエーションで、カーディガンやチェックのスカートなどガーリーな私服スタイルが表現されている。
