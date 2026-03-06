40ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µTBS¥¢¥Ê¤Î»ä¤¬¡Ö50Ëü±ß¤Î¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È
¡¡2010Ç¯¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡ØÄ«¥º¥Ð¥Ã¡ª¡Ù¡ØÊóÆ»ÆÃ½¸¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2016Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¥¢¥ó¥Ìô£¹á¤µ¤ó¡Ê40ºÐ¡¦°ÊÁ°¤Ï¾®ÎÓÍª¤È¤·¤Æ³èÆ°¡Ë¡£
¡¡TBSÂà¼Ò¤«¤éäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ20Ç¯À¸³è¤·¤¿Åìµþ¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ³èÆ°µòÅÀ¤ò¸Î¶¿ËÌ³¤Æ»¤ËÌá¤·¤¿¥¢¥ó¥Ì¤µ¤ó¡£¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡Ö½ÐÌá¤êÀè¡×¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥é¥¤¥Õ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ëÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè72²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ì¤µ¤ó¤¬¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ó¥Ì¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ¤Ç¤¹¡Ë¡£
¢¡¤¢¤¤é¤«¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÉþÁõ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¸Î¶¿ËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë´¶¤¸¤ëÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¡£
¡¡ÆÃ¤ËÅß¾ì¡¢¤¢¤¤é¤«¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÉþÁõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥Ð¥ó¡Ê¸å¤«¤éÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥«¥Ð¥ó¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¾¼ÏÂ¤ß¤¬½Ð¤ë¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÀã¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤¡¢Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤â¿å¤¬¤·¤ß¹þ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¡¢ÃÈ¤«¤¤¡¢¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤¡ÊÂç»ö¤À¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡Ë¤³¤È¤Ë¼ç´ã¤ò¤ª¤¤¤¿·¤Áª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¡£
¡¡¤«¤ÄÂç·¿¸¤¤ò±ØÁ°¤Î¥·¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤ËÍÂ¤±¤Æ»Å»ö¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÆÍÁ³¤ÎÀã¤¬¤Õ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤´è¾æ¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤òËèÆü»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¢¡¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Å¾µ¡¤¬!?
¡¡Åìµþ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î½÷À¿Ø¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡£¤½¤ì¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÏÌÈÀÇÅ¹¤Ç¤¨¤¤¤ä¤Ã¤È¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³×À½¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×Åª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢40¤Ë¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ªÅ¹¤ËËÜÅö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óËÌ³¤Æ»¤ÎÀã»ö¾ð¤â¤Ê¤ó¤Î¤½¤Î¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï±ó¤¶¤«¤ë°ìÊý¡£
¡¡º£¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¡Ö¹â¤¤³°¿©¡×¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Î¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ¸³è¡×¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆüµ×¡¹¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤ÎÁ°¤ò»Å»öµ¢¤ê¤ËÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤°¡¼¤ó¤È¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó¤âÆþ¤ê¤½¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯ÃÏ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÂ¤ò¤È¤á¤¿¤Û¤É¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ª ³°¤ÇÃæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤¿»ä¤ËÂÐ¤·¡¢Æþ¸ý¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Öº£¡¢ÆþÅ¹À©¸Â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿ôÊ¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Ê¤¬¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª
¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢Åìµþ¤Ç¤âÉ½»²Æ»¤ÎË¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤Ê¤É¤Ï»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤´¤¯ÊÂ¤Ö¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä»¥ËÚ¤Ç¤â³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÀª¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿ôÆü¸å¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Î¤ªÅ¹¤Ø
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤³¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤ÈµÞ¤Ë¤·¤å¤ó¤È¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ìû¤òÊÖ¤·¤Æµ¢Âð¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÍ§¿Í¤é¤Ë¤½¤Î»Ý¤òLINE¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾Ü¤·¤¤Í§¿Í¤¤¤ï¤¯¡Ö¤½¤Î¥Ð¥Ã¥°º£50Ëü±ß¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¡ª
¡¡¤´¡¢¤´¤¸¤å¤¦¤Þ¤ó!? ³×À½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è!? ÉÛÀ½¤À¤è³Î¤«!? ¤È¤¤¤¦¤ª¤«¤·¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿»ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢50Ëü±ß¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä»È¤ª¤¦¡¢¤É¤ó¤ÊÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢ÃçÎÉ¤·¤È¿©»ö¤ò¤·¤Æ°ì½ï¤Ë³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤Î¶á¤¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤¤¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡© ¤ÈÈà½÷¤òÍ¶¤¤¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡£
