テレ東の新経済番組「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」放送決定！
テレ東ではこの4月、新たな経済番組「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜夜11時6分）をスタートします。
番組名の「アンパラレルド（比類なきもの）」にあるように、独自の技術や発想で常識を超え続ける“日本発の挑戦者”に焦点を当て、社会課題や技術革新の最前線を多角的に掘り下げる経済トーク番組です。MCを務めるのは若林正恭（オードリー）。独自の視点で経営者たちと向き合い、その思考や背景を丁寧に引き出します。本番組は休養前に収録されたパイロット版を経て、レギュラー放送が決定しました。
【テレビ東京 報道局 花岡昌平 プロデューサーコメント】
若林さんの経済に対する強い興味や関心が、レギュラー番組という形で実を結びました。これまでの特番でも、「そんな見方があったのか！」という若林さん独自の着眼点に、スタッフ自身がハッとさせられることも多く、テレビ東京の経済番組に新たな風を吹き込んでくれていると感じています。皆さんに、経済のことを楽しく考えるきっかけにしてもらえればうれしいです。ぜひご期待ください！
【主な番組内容】
企業の取り組みを深掘りするだけでなく、ライバルの動向や業界全体の潮流まで俯瞰し、経済のリアルを多面的に描き出します。「今の常識は、本当に正しいのか？」そんな疑問を抱き、新たな価値を模索するビジネスパーソンに向け、目まぐるしく変化する時代を生き抜くための指針を提示する番組です。
※「あちこちオードリー」は4月より、毎週火曜深夜24時30分〜1時00分の放送となります。
＜番組概要＞
【番組名】 「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」
【放送日時】 4月スタート 毎週水曜 よる11時6分〜11時55分 ※スタート日調整中
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 動画配信サービス「テレ東BIZ」「U-NEXT テレ東BIZセレクション」にて見放題配信
【出演】 ＜MC＞若林正恭（オードリー）
＜ゲスト＞一企業から数名
＜解説＞専門家1名
＜ナレーター＞大塚明夫
【エグゼクティブ・プロデューサー】 清水昇(テレビ東京 報道局)
【プロデューサー】 花岡昌平(テレビ東京 報道局)
【公式X】@wakakeizai
