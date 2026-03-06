Xのフォロワー47万人超。投稿漫画が「万バズ」を連発。そんな超人気クリエイター・ ぬこー様ちゃん さんのキャリアは、決して順風満帆ではありませんでした。

20代で200万円を失い、30代で過労により心身の限界を迎えたことも。それでも漫画を描き続け、 33歳で商業連載デビューという転機を掴みます 。

前編では、会社員→講師→フリーランスと働き方を変えながら、自分に合った道を模索してきたキャリアの軌跡を深掘り。失敗や挫折をどう乗り越え、チャンスにつなげてきたのかを聞きました。

手取り14万、投資で200万円を溶かす。絶望のなかで見つけた勝機

――ぬこー様ちゃんは、新卒で地元・岡山県で水泳コーチとして働きはじめました。そんな中で同人活動を始めたそうですね。なぜ漫画を描こうと思ったのですか？

ぬこー様ちゃん： 地方ということもあると思うんですが、2年目の手取りが14万円くらいで、「このままで大丈夫かな？」と将来が不安になったんです。それで投資を始めたんですが失敗して、次にFXにも手を出したら、これもダメで。気づいたら、合計で200万円くらい溶かしてました（笑）。

それで、「もう投資は無理だ。自分にできることで稼いだほうがいいな」と思って、 漫画のアフィリエイトブログを始めたんです 。

――20代前半で200万円を失うのは、かなりショックですよね……。どんな内容のブログだったんですか？

ぬこー様ちゃん： 自分の失敗をそのままネタにした、FX紹介漫画 です。失敗した経験を生かそうと思って（笑）。大学が情報学科だったので、SEO対策（検索エンジン最適化）も徹底的に試してみたら、アフィリエイトで月30万円くらい稼げるようになりました。日によっては10万円くらい入ることもあって、「あ、これで人生なんとかなるかも」と思ってましたね。

その後、「どうせなら自分が本当に描きたい漫画も描いてみよう」と思って、同人活動を始めました。

――同人活動を続ける中で転職のきっかけが訪れたそうですね。どんな経緯だったのでしょうか？

ぬこー様ちゃん： 水泳の生徒さんに大学関係者の方がいて、僕が情報系の大学を出ていると知って、「うちの大学で講師をやってみませんか？」と声をかけてくれたんです。ちょうど同じころ、同人活動を通じて親しくなった人が代々木アニメーション学院（以下、代アニ）の講師をしていて、「代アニで講師をやらない？」と誘ってくれました。

1週間ほど悩みましたが、 「岡山を出たい」という気持ちが強くて、最終的に代アニを選びました 。

異動初日「上野駅で涙が止まらなかった」

――代アニでは、どんなお仕事をされていたんですか？

ぬこー様ちゃん： イラスト課の講師として採用されて、最初は広島校に配属されました。平日は授業、休日は体験入学の対応などもあって、かなり忙しかったですね。

その後、大宮校に異動してイラスト課のコース長になり、自分のクラスだけでなく、全国のイラスト課の講師を指導する立場にもなりました。

その後、水道橋にある東京校に異動しました。

――順調にキャリアアップされているように見えます。

ぬこー様ちゃん： そう見えるかもしれないですが、正直、精神的にはけっこう限界でした。毎日、朝から晩まで働いて、休みもほとんど取れなくて。

東京校に異動した初日、乗り換えの上野駅を歩いていたときに、急に涙が出てきたんです。それまでの大宮校と比べて通勤時間がかなり長くなって、「これから毎日この通勤を続けるんか」と思ったら、涙が止まらなくなってしまって……。すぐに上司に電話して、「すみません、ちょっともう無理です。やめます」と伝えました。

もちろん、その場では引き留められましたが、そこから環境を調整して、「週2回勤務の非常勤講師」という道を探るまで、さらに1年半の踏ん張りが必要でした。

――精神的にかなり追い込まれていたんですね……。でも、講師として得たものもあったのでは？

ぬこー様ちゃん： ありましたね。生徒と接するなかで、「世の中には、いろんな考え方の人がいる」ということを学びました。

それまでは、「人はだいたい自分と同じような価値観で生きている」と、どこかで思っていたんです。だから、「漫画家やイラストレーターになりたい」と言いながら、実際には毎日ゲームばかりして絵を描かない生徒を見て、「なんでそんな生き方をするんだろう？」と疑問に感じていました。

ある日、生徒に聞いてみたら、「頑張ってもうまくいくか分からないのが怖い。だから、明日から頑張ろうと思ってしまう」と言われました。

立場や経験が違うと、こんなに考え方が変わるんだなと気づいた出来事でした。

＜ライブドアブログ「ぬこー様ちゃんの大好き絵日記」／「エンタメについて本気出して考えてみた」より＞

「来た仕事は断らない」覚悟を決めて挑んだ商業連載

――代アニで講師をしながら、33歳で商業連載をスタートしたそうですね。どんな媒体で描いていたんですか？

ぬこー様ちゃん： 最初はWebのコミックサイトでした。その後も声をかけていただいて、ゲームアプリの公式四コマ漫画、ゲーム雑誌の別冊付録などでも描かせてもらうことになり、最大で4つの連載を同時に担当していました。

――正社員で働きながら、連載4本……！ 想像を絶する忙しさだったと思いますが、仕事量を調整しようとは思わなかったんですか？

ぬこー様ちゃん： 思わなかったですね。だから、当時は自分の時間なんて、本当になかったです。あのころは講師として働きながら、どこかでずっと引け目を感じていたんで、「来た仕事は断らない」と決めていました。

新卒で水泳コーチになったころ、生徒さんが僕の指導を聞いてくれなかった時期があったんです。理由はシンプルで、僕が大学4年間、水泳から離れていたから。ブランクがあったので、高校時代ほど速く泳げなかったんです。

高校時代には全国大会に出たこともありましたが、当時の生徒さんたちは、そのことを知らない。だから、僕が何を言っても説得力がなかったんですよね。

――それは、かなり悔しいというか、はがゆいですね……。

ぬこー様ちゃん： はい。なので、その後、めちゃくちゃトレーニングをして日本ランキング2位になりました。そうしたら生徒さんたちの反応が明らかに変わりました。そのときに「アドバイスは何を言うかじゃなくて、誰が言うかが大事なんだ」と気づきました。

――その経験が、講師としての姿勢にもつながっていたんですね。

ぬこー様ちゃん： そうだと思います。代アニで「コース長」を名乗ってはいましたが、当時の僕はまだプロの漫画家ではありませんでした。「教えられる側からしたら、実績のない僕の言葉に納得できないだろうな」と思っていて。だったら早く実績を作りたい、プロとして認められたい、という気持ちが強くなっていきました。

だから、商業連載のチャンスをもらえたときも、「とにかく断らずにやってみよう」と思えたんだと思います。

打ち切りの連鎖から、気持ちを切り替えた方法

――念願の商業連載がスタートしましたが、その後、打ち切りも経験されたそうですね。

ぬこー様ちゃん： さすがにショックでしたね。まずは雑誌の付録漫画が打ち切りになり、その後、ゲームアプリがサービス終了になりました。編集さんが飛んでしまったために終了した作品もありました。

打ち切りの連絡は、だいたい1ヶ月おきぐらいだったので、何とかひとつずつ受け止められましたが、全部同時に来ていたら、精神的にかなりヤバかったと思います。

ただ、それまで毎月50ページくらい描いてたのに、急に描く量が減ってしまったせいか、一時的に漫画が描けなくなりました。それまでは勝手に手が動いていたのに、いざ描こうとすると何も思いつかないし、手も止まってしまうし……。

あの時期は、正直しんどかったですね。

――そこから、どうやって気持ちを切り替えたんですか？

ぬこー様ちゃん： あまり深く考えてなかったと思います。「まあ、何とかなるだろう」ぐらいの気持ちでした。

そのときから趣味で自転車をこいでいたので、それで気持ちが切り替わったのかもしれませんね（笑）。

＜自転車好きが高じて、YouTubeで配信ライブをスタート／キャプチャ＝ぬこー様ちゃんの自転車チャンネルより＞

打ち切りになった漫画が、自己流のSNS告知で3万部売れた

――商業連載をしていた当時、求められるものと自分が描きたいものにギャップはありましたか？

ぬこー様ちゃん： 最初は自分が描きたいものをいろいろ提案していましたが、なかなか通らなかったですね。それに、「編集さんには絶対に逆らわない」と心に決めてたんで、ギャップはほぼありませんでした。

――編集さんを信頼していたんですね。

ぬこー様ちゃん： 編集さんに逆らったら、一緒にやる意味がないと思ってたんです。僕よりも業界のことに詳しいわけですし、「編集さんについていけば、きっと成功するはずだ」という期待もありました。自分にない視点を持ってる人の意見を聞きながらやる、というスタンスでしたね。

ただ、今振り返ると、もう少し自分の意見を言っておけばよかったなと思うこともあります。どの編集さんもいい人ばかりで、本当にお世話になりましたし、初めての単行本も、新人作家にも関わらず、初版で15000部も刷ってもらえたんです。

でも、実売は1300部くらいで、2巻で打ち切りになってしまいました。

――それは、かなり悔しい経験ですね……。その後はどうされたんですか？

ぬこー様ちゃん： 打ち切られた漫画の宣伝用に、紹介漫画を描いてSNSに投稿しました。そうしたらめちゃくちゃバズって、投稿した日だけでKindleで3万部ほど売れました。

＜ぬこー様ちゃんX（@nukosama）より＞

それを見た編集さんから連絡をいただいて、打ち切られた作品をもう一度連載することになったんですが、最終的にはそれも打ち切られました。

――山あり谷ありですね……。それでも漫画を描き続けた理由は何でしょうか？

ぬこー様ちゃん： ほかにやりたい仕事がなかった、というのもありますし、自分でも正直よく分かりません。

ただ、表現方法として漫画が一番自分に合っているんだと思います。漫画に限らず、何かしら表現できればいいという感覚なのかもしれません。それが、今も続いてるんだと思います。

