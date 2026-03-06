フリー漫画家・ ぬこー様ちゃん さん。商業連載の打ち切りを経験した後、SNSを中心に新たな創作スタイルを築いてきました。

後編では、現在の働き方や収益のつくり方、そしてこれまでの回り道を振り返って、いま感じていることを聞きました。

前編： 20代で200万失い、上野駅で泣いた30代。「何者でもなかった」ぬこー様ちゃんが、万バズ連発の超人気漫画家になるまで

打ち切り後に選んだSNSでの活動

――前編では連載漫画の打ち切りにあったお話を伺いましたが、その後はどうされたんですか？ もう一度、商業連載を目指したんですか？

ぬこー様ちゃん： 実は、打ち切り後もいくつかの出版社さんから声をかけていただきました。どれもありがたい話だったんですが、商業連載は下手すると準備に1年くらいかかることがあるんですよ。しかも、その間は無給です。

若いころならまだしも、30歳を超えて1年間無給というのは、さすがに現実的じゃないなと思いました。それに、何度も打ち切りを経験して、「また打ち切られるかもしれない」という不安もあって。本当にありがたかったんですが、丁重にお断りしました。

――それでSNSで漫画を描く道を選ばれたんですね。当時はまだSNSで食べていけるという確証もなかったと思うんですが、なぜそちらを選んだのでしょうか？

ぬこー様ちゃん： コロナ禍に入る少し前くらいにVTuberが一気にバズって、投げ銭が当たり前に行われるようになったのを見て、「潮目が変わったな」と感じたんです。

それまで、クリエイターが投げ銭を受けると叩かれる風習があったんです。2009年にpixivさんが投げ銭のような機能を実装したことがあって、僕はすごく嬉しかったんですが、すぐにその機能がなくなってしまいました。たぶん、ランキングに入れない人たちが、上位の人がお金を稼げるようになるとわかり、複雑な気持ちになったんだと思います。

――それがコロナ禍で変わったと。

ぬこー様ちゃん： はい。VTuberが投げ銭を受けても全然攻撃されなくなって、世間がクリエイターにお金を払うことに対して嫌な感情を持たなくなったのを感じました。「これからは個人の時代がくる」と確信して、SNS中心に舵を切ったんです。

そうしたら、本当に新しく収益化の手段が生まれたり、既存のプラットフォームが個人でも使いやすくなったりしました。pixivFANBOX、YouTube、Amazon、そしてTwitter（現X）。一気に環境が整った感じです。個人でも収益化しやすくなったのは、僕にとって大きな追い風でした。

SNSでの漫画投稿が教えてくれたこと

――SNSでの制作スタイルについても教えてください。普段どんなふうに漫画を作っているんですか？

ぬこー様ちゃん： ネタはスマホのメモ帳に書き溜めておいて、そこから選んで描いています。描きはじめてから投稿までは、だいたい2時間くらいですね。僕の絵は下書きなしでババっと一発描きしてセリフを入れて終わりなので、めちゃくちゃタイパはいいです。AIを使うよりもむしろ早いんですよ（笑）。

一度、制作にAIを導入しようと試してみたんですけど、仕上げるのに思ったより時間がかかってしまって。僕の場合はクオリティよりスピードのほうが大事なので、「今は使わなくていいかな」と。

一番大事なのは、 作画コストをいかに下げるか です。僕はあえて絵をラフにすることで時間を短縮してますが、制作スタイルによっては、AIにクオリティの部分を任せるのもありだと思います。作画コストは下げられれば下げられるほど、SNSでは有利になりますから。

企業案件、Kindle、複数の収入源で生計を立てる

――SNSでの活動が実際に収入につながり始めたのは、いつごろからですか？

ぬこー様ちゃん： 間接的には2008年ごろ、pixivができたときからですね。ちょっと細かい話になりますけど、コミックマーケットの配置図をpixivのアカウントと紐付けるシステムの恩恵を受けて、初めてのイベントでいきなり1000冊を完売させることができました。お金をかけずに人に知ってもらえるようになったのは、すごく大きかったですね。

――では、直接的な収入はいつごろから発生するように？

ぬこー様ちゃん： 2018年くらいですね。企業がTwitter（現：X）を広告媒体として注目しはじめて、広告漫画の案件が一気に増えました。2022年には「Kindleインディーズマンガ」も始めて、今はそこが主な収入源になってます。

過去に描いた絵日記漫画を電子書籍にまとめて配信していて、ダウンロードされるごとに収益が発生します。多い時には、年間数千万円単位で稼いだこともあります。

それ以外にも、Xの広告収入やAmazonのアフィリエイト、グッズ販売、講師活動など、いろんな収入源があります。 ひとつの収入源に頼らない稼ぎ方ができるのは、フリーで活動する強みですね 。

――案件を引き受ける基準はありますか？

ぬこー様ちゃん： 自分がちゃんと使っている商品か、使えそうだなと思える商品ですね。当時はいろんなところから案件が来てたんですけど、僕のアバターが女性なので、女性向けの商品がめちゃくちゃ来ました。

――どんな商品のPR相談が来たんですか？

ぬこー様ちゃん： いろいろありましたが、印象的だったのは女性用の下着です。最初は何回も断ってたんですけど、最終的に断るのが面倒くさくなって受けました（笑）。ナイトブラなんですが、けっこう売れたらしいです。

＜ぬこー様ちゃんX（@nukosama）より＞

自分でコントロールできる働き方を選んだ理由

――商業連載をしていたころと比べると、生活のリズムは変わりましたか？

ぬこー様ちゃん： かなり変わりましたね。今は、朝起きて猫と遊んで、午前中に案件のお仕事をして、夕方に自分の漫画を描いて、夜は趣味の自転車に乗ったりゲームしたりして過ごしています。自分で仕事をコントロールできるのは、すごく楽です。

＜ご本人提供＞

――編集さんがいたころと、なにが一番違いますか？

ぬこー様ちゃん： お世話になった編集さんは良い人ばかりでしたが、SNSの運用に関しては考え方が合わないことが多くて。「無料で読めるようにしたら買ってもらえなくなる」と言われて自由に公開できなかったんです。今はスナックコンテンツ全盛の時代で、4ページぐらいでサクッと読める漫画が求められているのに。そういう感覚の違いにジレンマを感じてました。

それに、僕は 人にペースを握られるのが苦手 なんですよ。やろうとしてることを止められると、それだけでフリーズしてしまう。もしかしたら、ブラック企業での経験の反動かもしれないですね（苦笑）。

「回り道」は、AIには再現できない引き出しになる

――水泳のコーチから専門学校の講師、そして漫画家と、多彩なキャリアを歩んできました。改めて振り返ると、どう感じていますか？

ぬこー様ちゃん： 全部ムダじゃなかったと思います。やるときは本気で打ち込んできたし、何度もくじけました。 ただし、すべての経験に意味を持たせられるかどうかは、自分次第だと思っています 。

小学生のころから漫画家を目指したんですが、高三のときの進路相談で美術の先生に「やめとけ」と言われて諦めました。高校時代は水泳で全国大会にも出たけど、同世代に北島康介選手がいて、格が違いすぎて諦めました。その後、ゲームプログラマーになろうと思って情報系の大学に行って、大学1年生のときにiモードのゲームアプリを自分で作ってリリースしましたが、ITの知識はアフィリエイトやSEOで生きました。

――本当に、いろんなことに挑戦されてきたんですね。

ぬこー様ちゃん： 周りから見れば「回り道」かもしれませんが、 回り道はムダではなく、引き出しを増やす行為だと思っています 。水泳をやってたおかげで、何事に対しても「頑張ったぶんだけ結果になる」という謎の自信もつきました。だから、いろいろなことに挑戦できたんだと思います。それに、こういった経験は漫画のネタにもなるんですよね。

実際に、まわりの漫画家仲間を見ても、長く続いている人はだいたい多趣味です。 AIでは経験できない、喜びや苦しみをちゃんと経験しているから、漫画も面白い 。

漫画家に限らず、引き出しが多い人は、やっぱりどこか魅力的ですよね。 器用貧乏と言われるぐらい、いろいろなことに挑戦した方が、のちのちの人生で応用が効くと思います 。

――では今後、挑戦してみたいことはありますか？

ぬこー様ちゃん： いくつかあるんですが、ひとつは海外向けの展開です。去年から海外向けの出版を意識しているんですが、買ってもらうためには、まずは僕のことを知ってもらわないといけないんで、その方法を探しているところです。

あとは、趣味の自転車競技も頑張りたいですね。「大磯クリテリウム」という大会に毎月出ていて、一番上のランクに行くのが目標です。今は上から2番目なんで。あと、自転車YouTuberになろうかなというのもあります（笑）。これもまた引き出しになると思うんで。

「100点を目指すから動けない」一歩目が重い人への処方箋

――「まずやってみる」というマインドを持ちたいけれど、一歩が重くて足踏みしてしまう人に、アドバイスをお願いします。

ぬこー様ちゃん： もし、はじめの一歩が踏み出せないなら、ハードルを下げるのがおすすめです。例えば漫画が描けないなら、まずは朝起きて椅子に座る、PCの電源を入れる、ソフトを立ち上げる。それだけでいい。実際に描くのは5分でもいいんです。それを繰り返すと、描かないほうが気持ち悪くなる。

大事なのは、 「100点満点を目指さないこと」。目標は30点でいい んです。ハードルは低ければ低いほどいいんですよ。今はSNSで誰でも発信できるぶん、他人から何か言われるのを過剰に怖がって、自分でハードルを爆上げしちゃう人が多い。

――30点、ですか。かなり低いですね。

ぬこー様ちゃん： 「絵が上手くなってから」「面白い話が作れるようになってから」とインプットばかりして、結局アウトプットをしない。それは、「誰かに下手だと言われないための消極的な創作活動」になってしまっているんです。それって、描いていても一番つまらないんですよね。

――「批判されないこと」が目的になってしまうんですね。

ぬこー様ちゃん： そうですね。非難されないように守りに入ると、作品から面白みがどんどん消えてしまう。なので、30点の出来でもいいから、まずは自分の中にあるものを出してみる。その「攻め」の姿勢がないと、何も始まらないと思います。

作業を細分化してルーティンにして、少しずつでも続けていく。それが大事なんじゃないかなと思います。

プロフィール ぬこー様ちゃん ぬこー様ちゃん 漫画家。社会人経験を経て漫画家デビュー。Xに毎日投稿される絵日記漫画で絶大な支持を得る。フォロワー数47万人超。作品の面白さだけでなく、唯一無二のキャリアや趣味のロードバイク・お酒に関する発信でも話題を呼んでいる。 漫画はAmazon Kindleにて大好評配信中。

ハイボール探究部【序】: はじめてのハイボール ぬこー様ちゃん絵日記集

様ちゃん飯 日本のヤバイチェーン店シリーズ 4月18日(土)、4月19日(日)代官山T-SITE「サブカル市」にてサイン会を開催予定(18日または19日いずれかに参加。詳細はぬこー様ちゃん公式SNSにて告知予定。) X(旧Twitter) @nukosama Instagram @hokke_onyan TikTok @nukosamachanhokesama ブログ ぬこー様ちゃんの大好き絵日記

取材・文：安倍川モチ子

撮影：川戸健治

編集：内藤瑠那