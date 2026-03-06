＜速報＞2オーバーから巻き返しへ 渋野日向子は第2Rをボギー発進
＜ブルーベイLPGA 2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが行われている。
初日を2オーバー・63位タイで終えた今季初戦の渋野日向子が、日本時間午前8時26分に第2ラウンドの競技を開始した。風がやや吹く、過ごしやすい天候のなかスタートした10番は、ティショットをフェアウェイに置いたが、段上のピンを狙う2打目が右奥ラフのくぼ地へ。そこからうまく打ったものの、3メートルと寄せきれず、パーパットも外れボギーとなった。初日3オーバーの笹生優花もすでにスタート。5オーバーからの浮上を目指す西村優菜も間もなく競技を開始する。1アンダーの原英莉花は日本時間午前9時32分に、馬場咲希は同9時43分にティオフする。首位と2打差の4アンダー・7位タイで発進した古江彩佳、昨年覇者の竹田麗央や、櫻井心那、吉田優利は午後組でプレーする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
