なぜアマは大きくスコアを崩すことがあるのか？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

ゴルフに「未知との遭遇」はありません！

ゴルフというのはただボールを打っているだけではダメで、どうやってプレーするかをよく考えないとスコアメークできません。これをマネジメントと言いますが、このマネジメントという奴はとても幅が広くて、どこにボールを打つかということだけではないんですね。たとえばゴルフ場に着いて、今日は河川敷だな、とか林間コースだな、などと考える時点で、すでにマネジメントは始まっているわけですよ。風が強いコースなら低い球でいこうとか、林に入れると出すだけになってしまうから、距離は捨てて方向性重視でいこうとか、その日の作戦を朝に立てるんですね。

また、未知との遭遇はダメだと自分を戒めるのもマネジメント。どういうこと かというと「やったことのないことはやらない」ということです。練習したことのないクラブやショットは本番のラウンドではまずできないからです。もしやれば想定外の事態が起こって、それこそ未知のスコアになってしまいます。要は自分の持っている力を100%出し切るのがマネジメント力だということです。実力が120%出るということはありません。自分のベストスコアが98だったら、その日も98が出せるのがマネジメント力なんです。いきなり78は出ませんが、マネジメント力が発揮できればベストを大きく更新することはあります。できないことはやらないと言いましたが、みなさん案外これができていなくて、まっすぐ打てないのにまっすぐ打とうとしていたりするんです。もしもあなたがスライサーで、10発打って9発は確実にスライスするのであれば、フェアウェイの右半分を捨てればいいんですよ。フェアウェイの左半分がゴルフ場だと思って打つ。

それでフェアウェイのセンターから右に入ったら儲け物だと思わなければなりません。9割がスライスの人が右のOBに打ったら、それはマネジメント力がゼロってことなんですよ。右に曲がるのがわかっていて、センターから右に目標をとっているということですからね。またダフリやすいライというのがありますが、そういう場所にボールがあるのがわかっているのに池超えにトライするのもやはりミスです。ゴルフ場には必ず逃げ道があって、どんな設計家でも必ず1つは逃げ道を作ってくれているものですから、それを見つけ出すのがマネジメントです。プロゴルファーもマネジメント力が大きな差を生むわけですが、日本オープンに勝っている選手はマネジメントが上手いといっていいでしょうね。青木功、尾崎将司、中嶋常幸といういわゆるAONは別格だと思います。この人がなぜ日本オープンの勝ち星が増えたかというと、海外に参戦して縦の距離感の重要性に気付いたからだと思うんですよ。

横の誤差ではなく、縦の誤差をなくすことでマネジメントに幅が出たんですね。いまは 人の時代に比べてグリーンの硬さが出てきましたから、アプローチのマネジメントは変わってきています。スピンよりも高さで止めるというプラスアルファが入ってきていますが、そういうコースセッティングの中で上手さが光るのは谷口徹選手でしょうね。プロアマにかかわらず、谷口選手のマネジメントは参考になると思います。兵庫県にゴールデンバレーという物凄くコースレートが高いコースがありますけど、このコースはフロントナインが右の山側がOBで左側が池になっていて、バックナインは逆に左が山で右が谷です。つまりほとんどのホールが片側がOBでもう片側が池なんですが、やったことのないプロゴルファーがここでプレーすると、緊張して両方に曲げるんです。

あそこでトーナメントをやったとき、ほとんどのプロが「こんなふざけたコースはない、両方ともペナルティじゃないか」と言いましたけど、アメリカでプレーしていた私から言わせれば、曲げるのなら間違いなく池のほうなんですよ。だって冷静に考えれば、OBは ペナルティなんだけれども、ティーイングエリアに戻って打たなければならないという「距離のペナルティ」もあるから大損なんです。ところがハザードは最後に入ったところにドロップできて、そこからペナルティだから距離のペナルティはないわけです。ドロップしたところから乗せればボギーで上がれるし、 パットだったらパーで上がれます。でもOBを打ってしまうと、打った場所と同じ場所から打たなきゃならないからアウトなんですよ。今でも予選会で使っていますけれども、そこで「両方がペナルティだからな」とか言っているプロは「俺、ルールを知らないんだよ」と言っているのと同じです。ルールを熟知する、というのも立派なマネジメントなのです。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山