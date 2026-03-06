日本独自のしきたり「春のお彼岸」地域ごとの参り方とは？【眠れなくなるほど面白い 日本のしきたり】

日本独自のしきたり「春のお彼岸」地域ごとの参り方とは

日本独自のしきたりで、春分の日を中日とした前後3日の7日間のこと。

「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるように、春のお彼岸は春分の日をはさんだ1週間で、まさに季節の変わり目にあたります。そもそも「彼岸」とは、インドのサンスクリット語の「パーラミター（波羅蜜多）」を訳した言葉で、仏教用語で「向こう岸」という意味。煩悩を達してさとりの世界（彼岸）に到ることをいいます。対して、迷いながら生死に苦しむこの世（現世）のことは「此岸」といいます。

仏教では極楽浄土のある彼岸は西方に、現世である此岸は東方にあるとされます。春分を迎え昼夜の長さが等しくなるこの時期、太陽は真東から昇り、真西に沈みます。東西の距離が最も近くなることで、太陽を通じて浄土とかかわることができると考えられ、仏事が行なわれるようになりました。

しかし、インド伝来の仏教用語が起源のこのお彼岸という慣習は、実は仏教発祥の地であるインドにも、日本に仏教を伝播した中国にもない日本独自のしきたりです。先祖を敬い供養するお彼岸はまた、真西に沈む太陽に極楽浄土の往生を願う「日願」ともいわれます。関西などの西日本方面ではお彼岸中の朝、東方に歩いて日の出を迎える、あるいは寺に参る、午後に西

方に歩いて日入りを見送る、または寺に参る「日迎え、日送り」という風習が残る地域もあります。そうすることで、この時期の太陽に宿るパワーをいただくのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修：千葉公慈