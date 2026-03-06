ダウンスイングの究極の振り方がわかるチェック方法とは！？

理想的なダウンスイングがわかるチェック方法とは

ヘッドの重心が右後ろにあるのを感じて振れるのが究極

ここでひとつ、理想的なダウンスイングを感じていただける方法を紹介しましょう。使用クラブはドライバー。まず平行四辺形を作っていただき、シャフトが地面と平行になるところまでクラブを上げてクラブヘッドを感じてください。ヘッドの重心が右後ろ側にあるのがわかると思います。ドライバーですから右後ろにヘッドが垂れる感じもあるはずです。

ダウンスイングでは、この重さを感じて動くことが大事です。なぜかといえば、筋肉を効果的に使えるからです。ここでは、フェースが開かれようとするのに伴って、筋肉がシャフトの寝かされる方向に重さを感じるのが正解ということを覚えておいてください。

こうなっていれば、ちょっと腰を切るだけで飛ばせそうな雰囲気になります。逆に自分でクラブを戻すと、すぐに力が消えてしまいます。これはクラブの重心がわずかながら前にくるから。それだけでヘッドスピードはガタ落ちになります。

ただ、ツマ先側に体重が乗っているとこれが難しくなります。体をドアにたとえるなら、右足のカカト内側を起点に体を開閉するイメージをもっていただくといいでしょう。

【出典】『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著者：和田泰朗