寒いこの時期に免疫力を即効で高めるカギとは！？【免疫力の話】

免疫力向上のカギは「辛い」「酸っぱい」「苦い」 【免疫力の話】

「嫌なもの反射」により免疫力が上がる

一般的に「刺激物」といわれる、辛さ、酸っぱさ、苦さが強い食べ物。あまりに強烈だと食べることもできませんが、適度な刺激であれば、美味しさにつながります

好き嫌いはあるものの、「今日はとても辛いものが食べたい」というような気持ちは、誰しも感じたことがあるのではないでしょうか。

その、刺激物を食べたいという気持ち、じつは体がスッキリしたいと訴えているのかもしれません。なぜなら、刺激物は体にとってよいデトックス効果をもたらすからです。

刺激物が体に入ると、体内では「嫌なものが入った」と認識し、排出しようとします。酸っぱいものを食べて唾液が多く出たり、辛いものを食べて体がほてったりするのはその「嫌なもの反射」によるものです。

この「嫌なもの反射」が起こると、副交感神経が優位になり、体がリラックスしてきます。そして、体温が上がり、免疫力もアップするという仕組みです。

そのような効果の他にも、苦いものであれば、体のほてりをとって夏バテを防ぐ効果があったり、酸っぱいものは、疲労回復や食欲増進の効果があります。また、辛いものは体を内側から温める効果があるので、冷え性の対策にもなります。ただし、食べすぎると胃腸に負担がかかってしまうので、その点は注意しましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』