『かりそめ天国』ロケ番長たちの“どうしても忘れられないグルメ”を大公開！

本日3月6日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、「ロケ番長4人のどうしても忘れられないかりそめグルメ」と題し、番組が誇るグルメリストを公開する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

日本全国を飛び回り、さまざまな絶品グルメと出会ってきたかりそめファミリーたち。

今回は、そんなかりそめファミリーの「ロケ番長」、U字工事、大久保佳代子、そしてずん・飯尾に、「これまでで一番印象に残ったグルメは？」というアンケートを実施。

「ロケ番長4人のどうしても忘れられないかりそめグルメ」を公開する。

U字工事・福田が挙げたのは、黒沢かずこと一緒に訪れた茨城県水戸市の卸売市場の食堂で食べた「鳥ニンニク定食」。そして益子からは、千葉県鴨川市の鶏肉専門店で食べた絶品フライドチキンが。

そして大久保佳代子からは、平野ノラとともに訪れた日本橋にある和菓子店のどら焼きや、国立市の絶品わらび餅。

ずん・飯尾からは大阪・大東市の一風変わった天津飯が挙げられる。

また、スタジオのマツコ＆有吉には、「気になるけど一度も注文したことのないメニュー」についてメールが。

そば店のおかめそばや町中華のあんかけチャーハンが列挙されるなか、有吉は「花巻そば」というそばに初挑戦した話を披露。

まだ見ぬうどん・そばのメニューを探求したくなったマツコは、知らないそばメニューを前に驚きの表情をみせる。