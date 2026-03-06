弁護士が法テラスを訴えた裁判

「後見人制度をめぐる対応が差別的」として、熊本市の弁護士が法テラスを提訴した裁判で、熊本地方裁判所が弁護士側の主張を認めました。

訴えを起こしていたのは、熊本県弁護士会に所属する田上裕輝弁護士です。

判断能力が低下した人の法的手続きを補助・代行する「後見人制度」には、「補助」「保佐」「成年後見」の三つの段階があります。

田上弁護士は2023年、熊本県内に住む女性（60代）の通院先から、精神障害などを理由に法的な支援の要請を受けました。

女性から保佐人として委任された田上弁護士は、「保佐を申し立てるためにかかった10万8000円の費用を法テラス（日本司法支援センター）が立て替える」契約を、女性、田上弁護士、法テラスの三者で結びました。

より高度な支援が適切→「要件満たさず」法テラスが返還請求

女性はその後、医師から「保佐」よりも高度な支援が必要な「成年後見」が適切と診断されました。

このことから田上弁護士は、法テラスから「要件を満たさなくなった」として、弁護士費用の全額の返還を請求されました。

その後、田上弁護士が法テラスに不服を申し立てたことで一部の返還は免除されましたが、残りの8万6400円の返還を求められたため、2024年5月に「返還を求める法テラスの決定は違法」として、熊本地裁に提訴していました。

これまでの裁判で、法テラス側は田上弁護士の請求を棄却するように求めていました。

判決：法テラスの決定は「違法で無効」

熊本地裁は3月4日の判決で、田上弁護士の主張を認めました。

平井健一郎裁判長は「法テラスの決定は、後見開始によって消費者に不利益が生じることを防ぐ消費者契約法の趣旨に反する」と指摘しました。

さらに「成年後見制度の利用を妨げてしまう不合理な結果を招く」として、法テラスの決定を「違法で無効」と認め、返還の必要はないと判断しました。

判決を受けて法テラスの担当者はRKK熊本放送の取材に対し、「判決内容を確認できていないので、コメントできない」としています。