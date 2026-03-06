大分県別府市旅館ホテル組合連合会（１１４施設）は、美肌効果が確認された竹瓦温泉や鉄輪むし湯など市内の１３の温泉施設を紹介するパンフレット「別府美肌湯めぐりガイド」を作成した。

同連合会と市、化粧品会社「ポーラ」（東京）が共同で行った調査に基づくもので、紹介された施設を巡ると同社のスキンケアサンプルセットがもらえるスタンプラリーも行っている。（関屋洋平）

ガイドは、肌が潤う度合いが高くなり不要な皮脂を取り除く「美整リペア温泉」、不要な角層細胞が剥がれやすくなる「ほぐしブースター温泉」など、４種の「美肌泉質」に分類して紹介。肌の状況に応じてお勧めの美肌泉質を示し、入浴後の肌の手入れ方法も記している。

調査は、温泉効果を科学的に検証して湯治プランの提案などを行う「新湯治・ウェルネス事業」の一環で、２０２４、２５年度に行った。

市営温泉と、希望した旅館・ホテルを調査。温泉水を含ませたろ紙を人の腕に約１０分間置くなどして肌への影響を観察し、ポーラ独自の基準で分類した。

ガイドはＪＲ別府駅の観光案内所や１３施設で手に入る。１３施設のうち２施設のスタンプをガイドに押すと、先着１０００人に同社のスキンケアセットが贈られる。

同社は２２年から温泉の美肌効果の分析に取り組んでおり、２月２６日時点で１３施設を含む全国の６６施設で全７種の美肌泉質を認証し、「美肌温泉証」を交付した。

同日、市内のホテルで同連合会との合同記者会見があり、同社の湯本幸子さんは「別府はバラエティー豊かな美肌泉質に恵まれている。できれば長く滞在してほしい」と語った。ガイドに掲載された「岡本屋」の若女将（おかみ）、岩瀬伸子さんは「これまでも美肌効果を売りにしてきたが、認証があることで『やっぱりそうか』と言ってもらえる」と喜んでいた。