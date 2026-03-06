解任されたノーム国土安全保障長官/Mandel Ngan/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）トランプ米大統領は5日、ノーム国土安全保障長官を解任し、後任にマークウェイン・マリン上院議員（オクラホマ州選出）を指名するとSNSで発表した。

トランプ氏はノーム氏が「特に国境警備で数々の素晴らしい成果を挙げた」と述べて感謝の意を示した。新設する「西半球における安全保障イニシアチブ」の特使に任命することも明らかにした。

トランプ氏によると、マリン氏は今月31日付で国土安全保障長官に就く。

今回の人事に詳しい３人の情報筋が明らかにしたところによると、ノーム氏は訪問先のテネシー州で自身の解任を知ったという。情報筋の2人は、トランプ氏がノーム氏に電話して解任を直接伝えたと明らかにした。

ノーム氏は解任発表直後にSNSでトランプ氏に感謝の意を示した。新たな職務に関連して「西半球は米国の安全保障にとって極めて重要だ」と指摘し、「国土安全保障長官として過去13カ月で築いたパートナーシップと国家安全保障の専門知識を新たな役職でさらに発展させていくことができる」と述べた。

ノーム氏に関しては、首席補佐官との恋愛関係疑惑や国土安全保障省に割り当てられた巨額の資金の配分（特に自身を前面に出した高額な広告キャンペーンへの支出）、連邦移民捜査官が関与した死亡事故に関する矛盾した説明など、職務上の行動に対する批判が強まっていた。

同省の職員らは、一連の失態を受けてノーム氏の解任は時間の問題と見ていた。ノーム氏の不手際には、同省の予算執行停止中に運輸保安庁（TSA）事前審査プログラムの一時停止を決定してホワイトハウスに不意打ちを食らわせた件や、今週行われた2回の議会公聴会での対応などが含まれる。

トランプ氏は公聴会でのノーム氏の対応、特に同省の広告キャンペーンをトランプ氏が認識していたという主張に激怒していた。この主張についてトランプ氏は否定した。

ミネソタ州ミネアポリスで連邦移民捜査官が市民2人を射殺し、それに対してノーム氏が物議を醸した対応をして以来、トランプ氏は側近らにノーム氏についての意見を求めていた。トランプ氏は反発を受けている状況で周囲に政権運営について意見を求めることが多い。

市民の射殺を受けて、トランプ氏は事態の収集を図ろうと1月に国境対策の責任者を務めるトム・ホーマン氏をミネアポリスに送り込んだ。これはノーム氏の対応を明らかに非難するものだった。複数の関係者によると、ホーマン氏とノーム氏の間には長年確執があり、言葉を交わすことはほぼないという。

政権外の共和党関係者の間でもノーム氏に対して否定的な見方が強まり、同党の上院議員の間では支持が低下していた。そうした傾向は今週開かれた上院司法委員会の公聴会で同党の議員らがノーム氏に投げかけた質問からも明らかだった。

同党の議員からは同省の広告キャンペーンの内容や経緯を追求する質問があり、広告に関して入札が行われていなかったとの指摘もあった。さらにトランプ氏がこの広告キャンペーンについて知っていたのか問いただすと、ノーム氏は「イエス」と答えた。だがトランプ氏は5日のロイター通信とのインタビューで「何も知らなかった」と否定した。

後任となるマリン氏は下院議員を5期務めた後、2022年に上院議員に選出された。トランプ氏を強く支持しており、幅広い人脈を駆使して下院と上院の共和党員の橋渡し役を務めてきた。