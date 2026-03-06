BTSの復帰舞台のため、韓国の観光名所が封鎖される。21日に光化門広場公演を開催する。公演の間、同広場周辺の国家遺産・景福宮（キョンボクン）が閉館し入場が制限される。

先月25日に韓国国家遺産庁は、国立古宮博物館の古宮会議室別館で、安全対策会議を開催したという。当日の会議には、宮能遺跡本部と景福宮、昌徳宮、徳寿宮、昌慶宮など4大宮、宗廟、国立古宮博物館の関係者らが出席した。

韓国メディアのヘラルド経済は6日「関係者は、大規模な文化イベントに伴う人混みの管理や文化遺産の損傷防止策、最近の4大宮殿や宗廟、国立古宮博物館の来館者増加に対する現場対応策を議論し、段階的な管理計画を策定した」と報じた。

公演場に隣接する景福宮は、第1段階として、イベントの1週間前までに鐘路（ジョンロ）警察署など関係機関と協力体制を構築し、緊急連絡網の整備、周辺パトロールの強化、光化門広場周辺の宮殿瓦脱落有無の点検を実施する。第2段階として、イベント前の1週間、境内の建物やトイレなどに対する観覧客の退場の有無を確認し、パトロールを継続する。第3段階として、イベント当日の21日に景福宮を完全休館し、駐車場を閉鎖して出入りを全面的に制限する。全社員が非常勤務体制を稼働させる計画だ。

国立古宮博物館も公演当日に臨時閉館する。博物館は、宮能遺産緊急対応班を運営し、光化門など周辺の主要区間を重点的に点検する。警察など関係機関と連携し、車両の通行規制や防犯カメラの監視も強化する予定だ。