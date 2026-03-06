フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は5日（日本時間6日）、エストニア・タリンで女子ショートプログラム（SP）が行われた。史上初の4連覇を狙う17歳・島田麻央（木下グループ）が71.90点で首位。2位には69.77点の岡万佑子（木下アカデミー）と日本勢がワンツー発進を決めた。演技後、3位の選手がSPのメダルセレモニーに現れず。なぜか日本の2人だけで撮影が行われたようだが、ちょっとしたハプニングを海外メディアが伝えた。

ともに堂々の演技でSPワンツー発進となった島田と岡。SPの上位3選手にはメダルが授与されるが、そのセレモニーには日本勢2人が現れただけ。66.95点で3位だったハナ・バース（オーストラリア、日本名：石崎波奈）の姿がなかった。

海外専門メディア「ゴールデン・スケート」公式Xは、日本勢2人だけの写真を投稿。文面には「ハナ・バースは66.95点で3位だったものの、SP終了時点でトップ3に入ると思っていなかったため、既にホテルに戻っており、スモールメダルセレモニーに参加できなかった」と伝えた。

予想外のトップ3入りで、宿舎に帰ってしまったという。「ハナはもちろん後で小さな銅メダルを受け取る予定だ」とも伝えられていた。バースは日本名「石崎波奈」で、日豪の二重国籍。中庭健介氏、中田誠人氏らに指導を受けている。



