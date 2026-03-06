2023年、WBC優勝のブルペンを預かった厚澤和幸コーチに聞く

第6回ワールド・ベースボール・クラシックが5日開幕した。日本代表「侍ジャパン」は6日、東京ドームで台湾との1次ラウンド初戦に臨む。連覇なるかという期待を背負った日本代表が、世界で勝ち抜く上では何が必要なのか。前回大会でブルペン担当を務めた厚澤和幸投手コーチ（オリックス）に聞くと、絶好のタイミングであったルール変更が、世界一の追い風になっていたという。

国際大会があるたびに、日本代表の課題として挙がるのがボールの違いだ。今大会で使われるMLB公式球は、NPBのボールに比べ滑りやすく、縫い目も低いという。これはどんなに手にし続けても、慣れない投手もいるのが現実だという。

厚澤コーチは「やっぱり人間なんで。食べ物に好き嫌いがあるように、合わない人は合わないんです」。前回大会でも、最後まで戸惑いが消えない選手がいた。そんな時、日本に“神風”が吹いた。「あれが本当に助かったんだよね」というルール変更の連絡が来たのは、2月に宮崎で行っていたキャンプ中だったという。

何かといえば、日本のロジンをマウンドで使えるようになったのだ。指先の滑りを抑えるためというより、精神安定剤のような効果が大きかったという。

「ロジンってただ付けてるだけに見えるかもしれないけど、赤ちゃんにとってのお母さんのおっぱいと一緒なんですよ。いつもと同じものを触ってる安心感がすごいんです」

投手が「いつも通り」でいるために…首脳陣に求められる役割は？

一方で、それまで使わざるを得なかった大リーグのロジンの感触は「砂利。まさに砂利なんです」と硬さが全く違うのだという。「でも日本のはふわっとしている。これをいつも使っているので、ここから離れられないんです」。普段と違う要素が減れば、それだけ活躍の可能性は高まる。日本の投手陣が、持てる力を出し切れた理由の一つだ。

環境も世間の注目も違う国際試合では、まず普段通りのプレーをできるかが大きなカギとなる。そこで大切になるのが、コーチ陣が一歩引いて見られるかどうか。選手は日の丸を背負うとなれば、普段と違った役割も受け入れる。先発だった投手も、リリーフでマウンドに上がればいつもより大きな力を出そうとする。そこで無理がかからないようにするのが首脳陣の役割だ。

「日の丸の力なんだよね……。責任をもってやることは大切。ただそこでコーチはいつも通りじゃないと。首脳陣まで日の丸を意識してしまうと、選手をうまく使ってあげられない。選手はいつも以上に“入って”しまうから。馬力が出すぎていいパフォーマンスにつながればいいんだけど、そこは首脳陣が見極めてあげないと」

熱くなるところは熱く、一方で冷静な目を持ち合わせたチームだけが世界一のトロフィーをつかめる。今大会の日本代表は、どんな戦いを見せてくれるだろうか。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）