『DREAM STAGE』第8話 ついにTEAM NAZEが崩壊する…
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第8話が、6日に放送される。
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
■第8話のあらすじ
パク・ジス（キム・ジェギョン）にまたしても裏切られ、怒るナム社長（ハ・ヨンス）。
同じ頃、TORINNER（トリナー）が所属する巨大事務所・Bouquet Musicの日本支社には、ターンとキムゴンの姿が･･･。彼らをにこやかに出迎えたのは、チェ・ギヨン代表（イ・イギョン）の忠実な部下・神谷（要潤）。神谷は「NAZE（ネイズ）を辞めてTORINNERに入らないか」とワールドツアーや大物アーティストとのコラボなど、TORINNERの今後のド派手な計画を披露して2人を誘惑する。
さらに神谷は、吾妻（中村倫也）がかつてK-POP界を追われる原因となった疑惑の記事を取り出し、「このまま吾妻さんを信頼していたら後悔しますよ」と冷酷に笑う。「お母さんの治療費だとか、小さい弟の養育費とか。生きていくにはお金がかかりますよねえ」神谷の言葉に、不安を抑えきれないターンとゴン。吾妻を信じたいが、本当に信じて良いのか･･･。悩む2人が出した結論とは！？
一方、神谷は週刊誌記者・風祭（河内大和）を利用して、「吾妻は今、またしても暴力でNAZEを支配している」という悪意に満ちた記事を拡散する。
チェ代表と神谷の執拗な攻撃に、ついにTEAM NAZEは崩壊する――。
