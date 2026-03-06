今年のマジシャン日本一が決定 草なぎ剛、福本莉子ら豪華ゲストが見届け人に
フジテレビは14日、土曜プレミアム『国民的マジックの祭典 マジシャン日本一決定戦SP』（後9：00）を放送する。
【写真】プリンセス天功、ギャラが「油田」だった衝撃パーティー
本番組は、ジャンルの垣根を越え、現役最強と呼び声高い世界で活躍する日本人マジシャンたちが、技術とプライドをかけて対決する、日本マジック界史上初の賞レース。審査員には、プリンセス天功、Dr.レオン、KiLa、緒川集人、桂川新平のレジェンドマジシャンたち。「テクニック」「演技構成」「オリジナリティー」「インパクト」の４項目（各25点、計100点）でパフォーマンスを審査し、マジシャン日本一を決定する。
そんな熱戦を彩るのは、MCの川島明（麒麟）、内田有紀、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）。さらに、ゲストとして草なぎ剛、島崎和歌子、福本莉子を迎え、頂上決戦の模様を見届ける。
前回、幻想的で和風な世界観と物語性豊かな演技を披露したizumaの優勝で幕を閉じた『国民的マジックの祭典』。そして今回、惜しくも準優勝となったJONIO、決勝進出を果たしながらあと一歩及ばなかったSORAをはじめ、才藤大芽、神保賢孝、Tokyo Tomo、野島伸幸、MiiNA、LUNA、もっさんら“プロ中のプロ”９人が集結。カードマジックやコインマジックをはじめ、趣向を凝らした多彩な演目が次々と披露される。果たして、日本一の称号を手にするのは誰か。
【写真】プリンセス天功、ギャラが「油田」だった衝撃パーティー
本番組は、ジャンルの垣根を越え、現役最強と呼び声高い世界で活躍する日本人マジシャンたちが、技術とプライドをかけて対決する、日本マジック界史上初の賞レース。審査員には、プリンセス天功、Dr.レオン、KiLa、緒川集人、桂川新平のレジェンドマジシャンたち。「テクニック」「演技構成」「オリジナリティー」「インパクト」の４項目（各25点、計100点）でパフォーマンスを審査し、マジシャン日本一を決定する。
前回、幻想的で和風な世界観と物語性豊かな演技を披露したizumaの優勝で幕を閉じた『国民的マジックの祭典』。そして今回、惜しくも準優勝となったJONIO、決勝進出を果たしながらあと一歩及ばなかったSORAをはじめ、才藤大芽、神保賢孝、Tokyo Tomo、野島伸幸、MiiNA、LUNA、もっさんら“プロ中のプロ”９人が集結。カードマジックやコインマジックをはじめ、趣向を凝らした多彩な演目が次々と披露される。果たして、日本一の称号を手にするのは誰か。