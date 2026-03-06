監督最新作『オデュッセイア』におけるアン・ハサウェイの仕事ぶりを共演者が称えた。撮影を振り返り、「これ以上ないほど素晴らしい経験だった」と口にしている。

米にて『オデュッセイア』を語ったのは、『アップグレード』（2018）や『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）などのローガン・マーシャル＝グリーン。初参加のノーラン組について、「彼はクリストファー・ノーランですよ。セットに到着した瞬間から仕事です」と語り、敬意をもって、真摯に仕事に臨んだことを明かした。

「撮影はこれ以上ないほど素晴らしい経験でした。すべての部門に素晴らしいアーティストたちが集まっているわけですが、それでもすべてはクリスから始まる。彼はまったく休まずに働き続けるんです。だから、僕たちも決して休みません。」

仕事のヒントになったのは、『ダークナイト ライジング』（2012）『インターステラー』（2014）でノーラン組を経験しているアン・ハサウェイ。マーシャル＝グリーンの役どころは不明だが、ハサウェイ演じるオデュッセウス（マット・デイモン）の妻・ペネロペイアとは共演シーンがあったようだ。「アンは役柄にすっかり入り込み、あるシーンの撮影では3日間カメラに映っていなかった」と話す。

「すべてはクリスに始まり、クリスに終わる」撮影だった、とマーシャル＝グリーンは言う。「彼は自分自身に要求し、だから周囲にも同じことを求めるのです。彼の撮影プロセスは大好きでした。すぐにでもまたご一緒したいです」

『オデュッセイア』は、マット・デイモン演じるイタカの王・主人公オデュッセウスがトロイア戦争の終結後、家族の待つ故郷へ帰還を目指す物語。オデュッセウスの前に立ちはだかるのは、荒れ狂う海、怪物、そして神々の介入といった容赦ない試練の数々──10年におよぶ壮大な旅と冒険、困難を描いた叙事詩だ。

出演者はオデュッセウス役のマット・デイモン、息子テレコマス役のトム・ホランド、妻ペネロペイア役のアン・ハサウェイ、アンティノウス役のロバート・パティンソンをはじめ、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロン、ジョン・バーンサル、ベニー・サフディ、エリオット・ペイジ、ヒメーシュ・パテル、ビル・アーウィン、サマンサ・モートン、ジョン・レグイザモ、ローガン・マーシャル＝グリーンほか。

映画『オデュッセイア』は2026年公開。配給はビターズ・エンド、ユニバーサル映画（US公開日は7月17日）。

