西日本から関東にかけては、2月下旬からの雨によって、少雨の状態は緩和しましたが、この先1か月の降水量は平年より少なくなる可能性があります。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。3月14日から20日頃にかけては高気圧に覆われやすく、北日本日本海側では例年と比べて、くもりや雪または雨の日が少ない見込みです。北日本太平洋側では例年と同様に晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

3月7日から3月13日頃にかけての気温は、北海道で「平年より高い」でしょう。東北では「平年並み」の見込みです。3月14日から3月20日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並みか高い」でしょう。3月21日から4月3日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側で「平年並みか高い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北では「ほぼ平年並み」の見込みです。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。高気圧に覆われやすい時期があり、北陸では3月14日から20日頃にかけて、例年と比べてくもりや雨または雪の日が少ない見込みです。関東甲信・東海では、3月7日から20日頃にかけて、例年と比べ晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

3月7日から3月13日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。3月14日から3月20日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。3月21日から4月3日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、関東甲信・東海で「平年より少ない」でしょう。北陸では「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、関東甲信・東海で「平年より多い」でしょう。北陸では「平年並みか多い」見込みです。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は数日の周期で変化するでしょう。高気圧に覆われやすい時期があり、3月7日から20日頃にかけては、例年よりも晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

3月7日から3月13日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」でしょう。3月14日から3月20日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。3月21日から4月3日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰で「平年並みか少ない」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・山陰で「平年並みか多い」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年より多い」見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、高気圧に覆われやすい見込みです。4月3日頃にかけて、例年よりも晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

3月7日から3月13日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。3月14日から3月20日頃にかけての気温は、奄美では「平年並みか高い」でしょう。沖縄では「平年並み」の見込みです。3月21日から4月3日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年より多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】

3/7→4/6

札幌2.7℃〜9.3℃

青森5.0℃〜11.5℃

仙台8.4℃〜13.6℃

【東日本】

3/7→4/6

新潟8.8℃〜14.1℃

東京12.9℃〜17.8℃

名古屋13.2℃〜18.4℃

【西日本】

3/7→4/6

大阪12.8℃〜18.1℃

広島13.2℃〜18.1℃

高知15.3℃〜19.6℃

福岡13.7℃〜18.3℃

鹿児島16.5℃〜20.6℃

【奄美・沖縄】

3/7→4/6

名瀬19.5℃〜22.1℃

那覇21.1℃〜23.4℃

■1か月予報（3月7日から4月6日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:20%・40%・40%

東日本:20%・40%・40%

西日本:20%・40%・40%

奄美・沖縄:20%・40%・40%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・40%・30%

北日本（太平洋側）:30%・40%・30%

東日本（日本海側）:40%・40%・20%

東日本（太平洋側）:50%・30%・20%

西日本（日本海側）:50%・30%・20%

西日本（太平洋側）:50%・30%・20%

奄美・沖縄 :60%・30%・10%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:20%・40%・40%

東日本（太平洋側）:20%・30%・50%

西日本（日本海側）:20%・30%・50%

西日本（太平洋側）:20%・30%・50%

奄美・沖縄 :10%・30%・60%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）