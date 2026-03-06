【1か月予報】再び少雨傾向に
西日本から関東にかけては、2月下旬からの雨によって、少雨の状態は緩和しましたが、この先1か月の降水量は平年より少なくなる可能性があります。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】
北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。3月14日から20日頃にかけては高気圧に覆われやすく、北日本日本海側では例年と比べて、くもりや雪または雨の日が少ない見込みです。北日本太平洋側では例年と同様に晴れる日が多いでしょう。
【気温の傾向】
3月7日から3月13日頃にかけての気温は、北海道で「平年より高い」でしょう。東北では「平年並み」の見込みです。3月14日から3月20日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並みか高い」でしょう。3月21日から4月3日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並みか高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側で「平年並みか高い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北では「ほぼ平年並み」の見込みです。
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】
東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。高気圧に覆われやすい時期があり、北陸では3月14日から20日頃にかけて、例年と比べてくもりや雨または雪の日が少ない見込みです。関東甲信・東海では、3月7日から20日頃にかけて、例年と比べ晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
3月7日から3月13日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。3月14日から3月20日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。3月21日から4月3日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、関東甲信・東海で「平年より少ない」でしょう。北陸では「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、関東甲信・東海で「平年より多い」でしょう。北陸では「平年並みか多い」見込みです。
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】
西日本の天気は数日の周期で変化するでしょう。高気圧に覆われやすい時期があり、3月7日から20日頃にかけては、例年よりも晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
3月7日から3月13日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」でしょう。3月14日から3月20日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。3月21日から4月3日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰で「平年並みか少ない」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・山陰で「平年並みか多い」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年より多い」見込みです。
■奄美・沖縄
【天候の傾向】
奄美・沖縄では、高気圧に覆われやすい見込みです。4月3日頃にかけて、例年よりも晴れる日が多いでしょう。
【気温の傾向】
3月7日から3月13日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。3月14日から3月20日頃にかけての気温は、奄美では「平年並みか高い」でしょう。沖縄では「平年並み」の見込みです。3月21日から4月3日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年より多い」見込みです。
【期間中の日最高気温平年値】
【北日本】
3/7→4/6
札幌2.7℃〜9.3℃
青森5.0℃〜11.5℃
仙台8.4℃〜13.6℃
【東日本】
3/7→4/6
新潟8.8℃〜14.1℃
東京12.9℃〜17.8℃
名古屋13.2℃〜18.4℃
【西日本】
3/7→4/6
大阪12.8℃〜18.1℃
広島13.2℃〜18.1℃
高知15.3℃〜19.6℃
福岡13.7℃〜18.3℃
鹿児島16.5℃〜20.6℃
【奄美・沖縄】
3/7→4/6
名瀬19.5℃〜22.1℃
那覇21.1℃〜23.4℃
■1か月予報（3月7日から4月6日までのまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本:20%・40%・40%
東日本:20%・40%・40%
西日本:20%・40%・40%
奄美・沖縄:20%・40%・40%
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:30%・40%・30%
北日本（太平洋側）:30%・40%・30%
東日本（日本海側）:40%・40%・20%
東日本（太平洋側）:50%・30%・20%
西日本（日本海側）:50%・30%・20%
西日本（太平洋側）:50%・30%・20%
奄美・沖縄 :60%・30%・10%
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:20%・40%・40%
北日本（太平洋側）:30%・30%・40%
東日本（日本海側）:20%・40%・40%
東日本（太平洋側）:20%・30%・50%
西日本（日本海側）:20%・30%・50%
西日本（太平洋側）:20%・30%・50%
奄美・沖縄 :10%・30%・60%