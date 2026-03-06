乗り物を自在に操る日常の動作から、誰もが気になる金銭的な巡り合わせまで。4つの言葉に共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。語彙のネットワークを広げて正解を導き出してみましょう。

日々の生活で何気なく使っている言葉の中に、意外な共通点を見つける「言葉のパズル」に挑戦してみませんか？

4つの空欄すべてを埋めて、意味の通る単語を成立させる「共通の音」が何か、推理してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□てん
きん□□
ふう□□じ
ふ□□つづき

ヒント：自動車や機械などを操作して、機能させることを何と呼ぶ？

答えを見る






正解：うん

正解は「うん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うん」を当てはめると、次のようになります。

うんてん（運転）
きんうん（金運）
ふううんじ（風雲児）
ふうんつづき（不運続き）

目的地へ向かうための「運転（うんてん）」や、誰もが憧れる「金運（きんうん）」、そして時代の波に乗って活躍する「風雲児（ふううんじ）」や、思わずため息が出る「不運続き（ふうんつづき）」が完成します。パズルを解くことで、日常の言葉が一本の線で繋がったような、すっきりとした感覚を味わえたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)