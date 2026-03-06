【ひらがなクイズ】これ、なーんだ？ 空欄に共通する2文字は？ 車の操作がヒント
日々の生活で何気なく使っている言葉の中に、意外な共通点を見つける「言葉のパズル」に挑戦してみませんか？
4つの空欄すべてを埋めて、意味の通る単語を成立させる「共通の音」が何か、推理してみてください。
□□てん
きん□□
ふう□□じ
ふ□□つづき
ヒント：自動車や機械などを操作して、機能させることを何と呼ぶ？
答えを見る
▼解説
それぞれの言葉に「うん」を当てはめると、次のようになります。
うんてん（運転）
きんうん（金運）
ふううんじ（風雲児）
ふうんつづき（不運続き）
目的地へ向かうための「運転（うんてん）」や、誰もが憧れる「金運（きんうん）」、そして時代の波に乗って活躍する「風雲児（ふううんじ）」や、思わずため息が出る「不運続き（ふうんつづき）」が完成します。パズルを解くことで、日常の言葉が一本の線で繋がったような、すっきりとした感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
