「芸人は金を払ったらだめ」人気芸人、スナックでのやりとりに「泣かせますね」「沁みます」の声！
お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐらさんは3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートで起こったエピソードを明かし、反響を呼んでいます。
鈴木さんは続けて、「私を芸人だと知ってくれていたお客が居り、その縁から『お前芸人か。芸人は金を払ったらだめなんだ』と、和田さん（御年73才・写真手前の方）が酒代を全て奢ってくれ、『俺が好きな曲、聴いてくれよ』と浅草キッドを歌って下さった」と、写真の男性とのエピソードを明かしました。粋な男性客とのすてきなご縁に、鈴木さんは「とても暖かかったです」と心境を伝えています。
ほっこりとするやりとりに、コメントでは「いい人もいるもんですね」「浅草キッド…泣かせますね」「よい体験をされましたね。これはもっと売れまくって後輩に奢っても痛くない先輩にならないと」「そういう出会いって沁みますね」「ツケじゃなくて愛で払う夜、粋すぎる」などの反響が寄せられました。
【写真】鈴木もぐらが出会った“粋すぎる”縁
「ツケじゃなくて愛で払う夜、粋すぎる」鈴木さんは1枚の写真と共に「上田市 袋町 スナック さつきにて」と投稿しました。写っているのはカウンター席に座り、マイクを持ってカラオケを楽しむ男性の姿です。
