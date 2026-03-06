規格外の最強SUV登場！

アメリカの新興自動車メーカー「REZVANI（レズバニ）」は2026年1月9日、新型SUV「タンク」を世界初公開しました。2017年の初代登場以来、進化を続けてきたタンクが、今回7年ぶりの全面刷新を受け第3世代へと生まれ変わりました。

タンクはジープ「ラングラー」4ドアのプラットフォームをベースに開発されたミリタリー系SUVです。2017年に初登場し、2019年にはラングラーの世代交代に合わせて第2世代へ進化。そして今回、エクステリアを一新し、第3世代モデルとして発表されました。

【画像】超カッコイイ！ これが”7年ぶり全面刷新”の新型「SUV」です！ 画像で見る（30枚）

ベースがラングラーとは思えないほど、外観は完全オリジナル。フロントからリアまでボディパネルはすべて新設計となり、軍用車を思わせる重厚なスタイルへと進化しています。

とくに存在感を放つのが大型化されたフロントフェンダーです。従来モデルではタイヤが大きくはみ出していましたが、新型ではタイヤを覆うデザインに変更され、視覚的な重量感がさらに強調されました。

サイドでは後方に向かってガラス面積を絞ることで、猛獣のような躍動感を表現。全体のシルエットはより攻撃的な印象となっています。

足元には外径37インチ（約94cm）の巨大タイヤを装着。FOX製オフロードショックアブソーバーによってリフトアップされ、本格的な悪路走破性能を確保しています。

インテリアは基本構造こそラングラー譲りですが、専用設計のシートや多彩なカラー・素材を用意し、オーナー好みにカスタマイズ可能としています。

パワートレインはガソリン仕様が5種類、プラグインハイブリッドが1種類の計6種類を設定。

中でも最強仕様となるのが、6.2リッターV型8気筒スーパーチャージャーを搭載する“デーモン”エンジンです。最高出力は驚異の1000馬力を誇ります。駆動方式は全車4WDです。

さらに、オプション装備も規格外です。防弾ガラス、EMPプロテクション、電気ショック付きドアハンドル、サーマル暗視システム、煙幕装置、ガスマスクなど、軍用車さながらの装備をラインナップ。

価格は17万5000米ドル（約2750万円・2026年2月中旬現在）からと案内されています。

※ ※ ※

この新型タンクに対してSNSでは、「映画の軍用車そのもの」「ワイルド・スピードに出てきそう」といったコメントが目立ちます。

また、「とにかく強そう」「1000馬力はやりすぎだけど夢がある」と、圧倒的なパフォーマンスに驚く声も多く見られました。

内装についても「内装もカッコいい」「ミリタリー感が最高」といった好意的な意見が寄せられています。

一方で、「ここまで来るとスーパーカー並み」「価格もすごい」と、そのスケールの大きさに圧倒される声も。

デザイン、性能、装備すべてにおいて規格外の新型タンク。“地上最強SUV”の称号にふさわしい存在として、大きな話題を集めています。