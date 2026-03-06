2025年12月、静岡県長泉町で高齢の夫婦が拘束され現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件で、新たに実行犯供給役とみられる18歳の男が2026年3月6日に逮捕されました。この事件の逮捕者は8人目です。

強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、神奈川県に住むとび職の男（18）です。

警察の調べによりますと、男はすでに逮捕されている7人と共謀し、12月22日深夜、長泉町の会社兼住宅に押し入り、高齢の夫婦を拘束して夫に軽傷を負わせて現金約1000万円を奪って逃走した疑いが持たれています。

男は現場に多額の現金があることを事前に把握していて、事件当時は、現場と離れた場所から秘匿性の高い通信アプリを使って実行役などに連絡をしていたとみられています。この事件を巡っては、すでに実行役や現場での指示役など7人が逮捕されていて、8人目の逮捕です。

警察によりますと、男は“実行犯供給役”とみられ、リクルーター役が斡旋した実行犯3人を、犯行指示役に供給するという、リクルーター役と指示役の間の存在ということです。

男は、犯行指示役、リクルーター役それぞれと知人関係にあり、被害者との面識はなかったとみられています。

警察は犯行グループが、いわゆるトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）の可能性があるとみて組織の実態解明を進めています。