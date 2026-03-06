ムスリムにとってイスラム暦9月は特別。その期間に行う断食とは？【世界の宗教】

ムスリムの行なう断食って、どんなもの？

断食のほかに食を禁じられている食材がある

ムスリムにとって、イスラム暦9月（ラマダーン月）は特別な期間となっています、ムハンマドが、アッラーから最初の啓示を下された月だからです。そのためムスリムは心身の修養をすることを求められます。その具体的な行為が前項の「五柱」の一つである断食です。『クルアーン』には、「信徒の者よ、汝らは自制ということを学ぶために断食しなければならない。……断食は定められた日数である」と述べられています。

断食は、ラマダーン月の30日間、日の出から日没までの間はいっさいの食を断ちます。さらに水やお茶を飲むことや喫煙も禁じられています。そのかわり、日が沈んでから夜明けまでの間の飲食は許されています。

ムスリムの食生活については、彼らが豚を不浄な動物として口にしないことは有名です。一説には、高温で過酷な自然条件のもとで、脂肪の多い豚肉は腐敗しやすいからだともいわれています。

このほか、動物の血やアルコール飲料も口にしません。また、豚肉以外の動物の肉も、屠殺（とさつ）の前に祈りを唱え、頭をメッカのほうに向けて殺すという、一定の作法にのっとったものでなければ食べることができません。

こうして正式な作法で殺された動物は、「ハラール（禁じられていない）」と呼ばれる食べ物に含まれることになります。

一方、食べることが許されていない食品は「ハラーム」と呼ばれています。「ハラール」と「ハラーム」 、わずか一字の違いですが、ムスリムにとっては大変な違いということになります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界の宗教』

監修：星川啓慈 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1956年生まれ。1984年、筑波大学大学院哲学・思想研究科博士課程単位取得退学。1990年、日本宗教学会賞受賞。現在、大正大学文学部教授。博士（文学）。専門は宗教学・宗教哲学。主な著書に、『言語ゲームとしての宗教』（勁草書房、1997年）、『宗教と〈他〉なるもの』（春秋社、2011年）、『宗教哲学論考』（明石書店、2017年）、『増補 宗教者ウィトゲンシュタイン』（法藏館、2020年）など。