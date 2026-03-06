

櫻坂46三期生

櫻坂46三期生（石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村井優、村山美羽、山下瞳月）が５日、都内で行われたLeminoオリジナルドラマ『路地裏ホテル』（Leminoで６日午後12時から独占配信）完成披露試写会に、劇中で着用した衣装で登壇。中嶋優月は「三期生として何か作れることはないかなと思っていた時にこのお話を頂いて嬉しかったです。純粋に11人楽しかったと言ってましたので、ぜひたくさんの方に楽しんで頂けたら」と挨拶した。

本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと佇む“路地裏ホテル”。仕事や将来、夢に悩みを抱えながら古びたホテルにたどり着くと、そこは異次元の世界...!? 不思議な異世界を体験しながら、自分が抱える悩みと向き合い、奮闘し、成長していく、青春ファンタジーオムニバスドラマ。悩みや事情を抱えた主人公らを演じるのは、全員揃っての本格ドラマ初挑戦となる、櫻坂46の三期生総勢11人。まもなく４年目を迎える彼女たちが、個性が息づくキャラクターと等身大の成長を真っすぐな演技で紡ぐ。