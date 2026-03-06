東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7008 高値0.7089 安値0.6974
0.7188 ハイブレイク
0.7139 抵抗2
0.7073 抵抗1
0.7024 ピボット
0.6958 支持1
0.6909 支持2
0.6843 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5895 高値0.5949 安値0.5873
0.6014 ハイブレイク
0.5982 抵抗2
0.5938 抵抗1
0.5906 ピボット
0.5862 支持1
0.5830 支持2
0.5786 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3678 高値1.3716 安値1.3616
1.3824 ハイブレイク
1.3770 抵抗2
1.3724 抵抗1
1.3670 ピボット
1.3624 支持1
1.3570 支持2
1.3524 ローブレイク
