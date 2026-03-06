東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7008　高値0.7089　安値0.6974

0.7188　ハイブレイク
0.7139　抵抗2
0.7073　抵抗1
0.7024　ピボット
0.6958　支持1
0.6909　支持2
0.6843　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5895　高値0.5949　安値0.5873

0.6014　ハイブレイク
0.5982　抵抗2
0.5938　抵抗1
0.5906　ピボット
0.5862　支持1
0.5830　支持2
0.5786　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3678　高値1.3716　安値1.3616

1.3824　ハイブレイク
1.3770　抵抗2
1.3724　抵抗1
1.3670　ピボット
1.3624　支持1
1.3570　支持2
1.3524　ローブレイク