¡Ö¤Þ¤À50Âå¤Ç·ò¹¯¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×µÁÎ¾¿Æ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ê¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢µÁÎ¾¿Æ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ê¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¶¤¬Î¾¿Æ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÉ×¤Ë¸À¤ï¤ì¡Ä
¡Öº£¤«¤é20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£É×¤È¤Î·ëº§¤¬¤¤Þ¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤¬Î¾¿Æ¡Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎµÁÎ¾¿Æ¡Ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¤Õ¤ÈÉ½¾ð¤¬ÆÞ¤Ã¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤ËµÁÎ¾¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ø2¿Í¤È¤âÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¶¤¬ÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤ÇµÁÎ¾¿Æ¤ÎÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¤È50ÂåÁ°È¾¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ë²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤Õ¤È¡Ø¤Þ¤À50Âå¤Ç·ò¹¯¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù¤È·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¹©¾ì¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð±Ä¤¬°ÂÄê¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¿º¢¤Ç¡¢É×¤¬¼«Ê¬¤Î¿Æ¤òÍÜ¤¦¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ì¤°¤¨¤º¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¸åÆüµÁÎ¾¿Æ¤È²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢µÁÎ¾¿Æ¤¬¤«¤Ê¤êÌäÂê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Ë
¢¦ ¤¤¤¯¤éÂ©»Ò¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ò¹¯¤Ë²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÇ¯Îð¤ÎµÁÎ¾¿Æ¤¬2¿Í¤È¤âÌµ¿¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£