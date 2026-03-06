国税局員が炎上元大臣の脱税を隠蔽!?「お答えできません」SNSに怪しいツーショットがアップされるも回答拒否＜おコメの女＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本作では、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）の敏腕国税調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、コメのなかにドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設し、ザッコクの個性豊かなメンバーと悪徳脱税者たちを一刀両断してきた。

3月5日（木）に放送された最終回では、ザッコクの古町豊作（高橋克実）が、元経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）と一緒にいるところをSNSで晒され、宗一郎の脱税を隠蔽していると報道されてしまい…。

（※以下、最終回のネタバレがあります）

【映像】1人で囮に！マスコミに囲まれる古町豊作（高橋克実）

◆ザッコクのスキャンダルが報じられ!?

ザッコク解体を言い渡された正子たちは最後に、“鷹羽直哉”として政界入りを果たした宗一郎の元秘書・灰島直哉（勝村政信）の脱税を暴くことを決意。さまざまな証拠から、灰島は、さとやま信用組合の理事長・佐古田蔵之介（井上順）と手を組み、財産を隠している可能性が高まる。

そんななか、ザッコクが元大臣である宗一郎の脱税を隠蔽しているというニュースが流れる。

不倫と隠し子疑惑で大臣の座を辞するも、心を入れ替え、鷹羽一族の不正を一掃すべくザッコクに協力していた宗一郎。大臣を辞めた後、宗一郎は世間から隠れ、ザッコクのメンバーである古町の家に世話になっていた。

しかし、宗一郎と古町がちょうど外で一緒にいるところが目撃され、元大臣と国税局員の癒着と受け取られたよう。ニュースでは、SNSに晒された2人の写真とともに、脱税隠蔽疑惑が報じられていた。

この報道を受け正子は、灰島が調査を足止めするためにザッコクを妨害してきたのだと予想。そしてこのタイミングで、灰島は翌日にさとやま信用組合が主催する新潟の祭りにゲスト出演することになっていた。

灰島が祭りに紛れて隠し財産をどこかに運び出す可能性があると考えたザッコクの面々は、すぐ新潟に向かうことにするも、外には大勢のマスコミが押し寄せていた。

すると古町が「マスコミは任せてください。まだ僕しか顔は割れてない」と頼もしく告げ、1人で外へ。さっそくマスコミから「鷹羽宗一郎氏の件で…」と質問が飛ぶも、古町は「お答えできません」と返答。そして走ってマスコミを引きつけ、その隙に正子たちは新潟へと向かうのだった。