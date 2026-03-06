５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７８４ドル安 原油相場上昇でリスク回避再燃 ５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７８４ドル安 原油相場上昇でリスク回避再燃

５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７８４．６７ドル安の４万７９５４．７４ドルと大幅反落した。イランを巡る軍事衝突が長期化する可能性が意識されるなかで、ペルシャ湾でタンカーが攻撃を受けたと伝わった。米原油先物相場が急上昇し、リスク回避ムードが再燃。幅広く売りが優勢となり、ＮＹダウの下げ幅は一時１１００ドルを超えた。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やキャタピラー＜CAT＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が下値を探り、メルク＜MRK＞やフィリップ・モリス・インターナショナル＜PM＞が軟調。コーニング＜GLW＞やコヒレント＜COHR＞が水準を切り下げ、スタブハブ・ホールディングス＜STUB＞が急落した。一方、セールスフォース＜CRM＞やＩＢＭ＜IBM＞が値を上げ、シェブロン＜CVX＞がしっかり。バークシャー・ハサウェイ やアメリカン・インターナショナル・グループ＜AIG＞が買われ、ヴィーバ・システムズ＜VEEV＞やクローガー＜KR＞が高い。



ナスダック総合株価指数は５８．５０ポイント安の２万２７４８．９８と反落した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞、ハネウェル・インターナショナル＜HON＞が軟調推移。ウォルマート＜WMT＞やマイクロストラテジー＜MSTR＞、コアウィーブ＜CRWV＞が安く、サンディスク＜SNDK＞やユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス＜UAL＞、グローサリー・アウトレット・ホールディング＜GO＞が大幅安となった。半面、マイクロソフト＜MSFT＞が頑強。エヌビディア＜NVDA＞が小高く、ブロードコム＜AVGO＞やクラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞が堅調。クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング＜CRDO＞やトレード・デスク＜TTD＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS