鎌田大地はフル出場でパレス逆転勝利に貢献…前半1人退場のトッテナムは泥沼5連敗、降格圏にじり寄る
[3.5 プレミアリーグ第29節 トッテナム 1-3 クリスタル・パレス]
プレミアリーグは5日に第29節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でトッテナムと対戦し、3-1で勝利。鎌田は攻守に激しく奮闘し、フル出場で勝利に貢献した。
降格圏まで遠くない14位パレスと16位トッテナムの対決。特にトッテナムは2月にトーマス・フランク監督が解任され、イゴール・トゥドール氏が暫定監督を務めるも連敗が続く。降格圏内18位のウエスト・ハムとわずか勝ち点1差となっている。
パレスは前半14分にMFダニエル・ムニョスが負傷し、DFナサニエル・クラインが入る。29分にはMFイスマイラ・サールがネットを揺らすも、オフサイドで得点は認められなかった。
トッテナムがパレスの隙を突き、前半34分に先制に成功。MFアーチー・グレイがPA右の深い位置まで入り込んで折り返すと、ニアサイドに詰めたFWドミニク・ソランケがダイレクトで押し込み、先制点を奪取した。
追いかける展開になったパレスだが、前半38分に試合の流れが変わる。サールが敵陣PA内に入ったところでDFミッキー・ファン・デ・フェンに倒されてPKを獲得。ファン・デ・フェンにレッドカードが出され、パレスは数的優位に立った。
サールがキッカーを務めてPK成功。パレスは1-1と同点に追いついた。
勢いに乗るパレスが一気に畳みかける。前半アディショナルタイム1分過ぎ、MFエバン・ゲサンが中盤でボールを奪うと、MFアダム・ウォートンが拾ってゴール前にピンポイントパス。最後はFWヨルゲン・ストランド・ラーセンが右足シュートでGKグリエルモ・ビカーリオの股下を通す。2-1と逆転した。
さらに前半アディショナルタイム7分過ぎ、パレスは点差を広げる。DFジェイディー・カンボの縦パスから再びウォートンが最前線に精度の高いスルーパス。反応したサールがワンタッチでゴールに流し込み、3-1とした。
パレスは前半を3-1で折り返す。怒涛の連続失点を喫したトッテナムは、サポーターがハーフタイム前に席を立っていた。
後半は拮抗状態となるも、リードを守り続ける。フル出場の鎌田は要所で効果的なパスを出しつつ、プレースキッカーも務めた。また守備ではタイトさを発揮し、相手にチャンスを作らせなかった。
試合はそのまま終了し、パレスが3-1で2試合ぶりの白星。一方、2026年リーグ戦未勝利のトッテナムは泥沼の5連敗を喫した。
プレミアリーグは5日に第29節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でトッテナムと対戦し、3-1で勝利。鎌田は攻守に激しく奮闘し、フル出場で勝利に貢献した。
降格圏まで遠くない14位パレスと16位トッテナムの対決。特にトッテナムは2月にトーマス・フランク監督が解任され、イゴール・トゥドール氏が暫定監督を務めるも連敗が続く。降格圏内18位のウエスト・ハムとわずか勝ち点1差となっている。
トッテナムがパレスの隙を突き、前半34分に先制に成功。MFアーチー・グレイがPA右の深い位置まで入り込んで折り返すと、ニアサイドに詰めたFWドミニク・ソランケがダイレクトで押し込み、先制点を奪取した。
追いかける展開になったパレスだが、前半38分に試合の流れが変わる。サールが敵陣PA内に入ったところでDFミッキー・ファン・デ・フェンに倒されてPKを獲得。ファン・デ・フェンにレッドカードが出され、パレスは数的優位に立った。
サールがキッカーを務めてPK成功。パレスは1-1と同点に追いついた。
勢いに乗るパレスが一気に畳みかける。前半アディショナルタイム1分過ぎ、MFエバン・ゲサンが中盤でボールを奪うと、MFアダム・ウォートンが拾ってゴール前にピンポイントパス。最後はFWヨルゲン・ストランド・ラーセンが右足シュートでGKグリエルモ・ビカーリオの股下を通す。2-1と逆転した。
さらに前半アディショナルタイム7分過ぎ、パレスは点差を広げる。DFジェイディー・カンボの縦パスから再びウォートンが最前線に精度の高いスルーパス。反応したサールがワンタッチでゴールに流し込み、3-1とした。
パレスは前半を3-1で折り返す。怒涛の連続失点を喫したトッテナムは、サポーターがハーフタイム前に席を立っていた。
後半は拮抗状態となるも、リードを守り続ける。フル出場の鎌田は要所で効果的なパスを出しつつ、プレースキッカーも務めた。また守備ではタイトさを発揮し、相手にチャンスを作らせなかった。
試合はそのまま終了し、パレスが3-1で2試合ぶりの白星。一方、2026年リーグ戦未勝利のトッテナムは泥沼の5連敗を喫した。