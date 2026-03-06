・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８１．０１ドル（＋６．３５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５０７８．７ドル（－５６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８１６８．７セント（－９４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８２．７５セント（＋１６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４１．５０セント（＋９．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６３．７５セント（＋９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３３６．８５（＋９．１７）

出所：MINKABU PRESS