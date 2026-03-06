５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８１．０１ドル（＋６．３５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０７８．７ドル（－５６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８１６８．７セント（－９４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８２．７５セント（＋１６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４１．５０セント（＋９．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６３．７５セント（＋９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３３６．８５（＋９．１７）
出所：MINKABU PRESS
