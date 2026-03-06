亀梨和也主演『ストーブリーグ』予告編＆アザーカットが解禁
3月28日放送・配信開始となる亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』（Lemino、WOWOW）より、予告編とアザーカットが解禁となった。
【写真】亀梨和也主演『ストーブリーグ』キービジュアル
本作は、2019年に韓国SBSで放送され、最高視聴率 20.8%を記録した同名ドラマのリメーク版。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未経験の GM（ゼネラルマネジャー）を中心に、球団運営フロント陣の奮闘が描かれる。
日本版では、亀梨和也が大胆な改革を推し進める球団の新GM・桜崎準役を務めるほか、長濱ねる、野村萬斎、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎らが出演する。監督は、テレビシリーズ＆劇場版『おっさんずラブ』を手掛けた瑠東東一郎。
予告編は、「これから始まるのは、命懸けの戦いです」という、球団 GM・桜崎準の決意を感じさせるセリフから幕を開ける。不正ドラフト、裏金疑惑、戦力外通告、年俸交渉、スター選手の闇。桜崎の改革の前に立ちはだかる数々の障壁が示唆される。そんな中、球団社長・根岸壮（野村萬斎）が「ドリームズを解散します」と宣言。万年最下位で赤字続きの球団に明るい未来は訪れるのか―。
アザーカットには、スタジアムを背に相対する新GM・桜崎と球団社長・根岸壮の姿が収められている。球団再建を推し進める桜崎と、チーム解散のために彼を利用しようとする根岸。思いの異なる2人が見据える先に待ち受けるものとは？
ドラマ『ストーブリーグ』は、 Lemino、WOWOWにて3月28日より 放送・配信。
