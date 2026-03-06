『ストリートファイター』ハリウッド実写映画が10.16全世界同時公開！ 日本版特報＆キャラポスも到着
対戦格闘ゲームの金字塔の塔『ストリートファイター』をハリウッド実写映画化する『Street Fighter』が、邦題を『ストリートファイター／ザ・ムービー』として、10月16日に全世界同時公開されることが決定。併せて、日本版特報映像が解禁されたほか、本作の壮大なスケールを象徴する総勢17名のキャラクターポスターも到着した。
【動画】リュウ・ケン・春麗・ガイル・ダルシムら勢ぞろい！ アドレナリン爆あがりの日本版特報
1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた株式会社カプコンの金字塔『ストリートファイター』。「対戦格闘ゲーム」というジャンルそのものを確立した本シリーズは、35年以上の時を超えた現在もなお進化を続け、その存在感を一層強めている。シリーズ累計販売本数は全世界で5800万本（※2025年末時点）を突破。世代や国境を越えて支持され、あらゆるエンターテインメントへ影響を与え続ける、まさにポップカルチャーの象徴的存在だ。
最新作『ストリートファイター6』は、全世界で630万本、日本でも100万本を超えるメガヒットを記録。従来の格闘ゲームファンに加え、人気ストリーマーやVTuberによる実況配信を契機に、10代・20代の若年層をも巻き込んだ一大ムーブメントを巻き起こしている。さらに、プロゲーマーたちが頂点を競うeスポーツシーンにおいても、その白熱した戦いは世界中の観客を熱狂させ、新たなコミュニケーションツールとして社会現象級の広がりを見せている。
そして2026年―ゲームの枠を超えて愛され続けてきたこの“生ける伝説”が、ついに世界最高峰の製作陣とキャストによってハリウッド実写映画化。製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、数々の日本IPの実写化を成功させてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、そしてもちろん本IPの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。
10月16日に全世界同時公開が決定した本作より、日本版特報映像が解禁。各キャラクターたちが激しく拳を交え合う、圧巻のアクションシーンが凝縮された内容となっている。
鮮烈なネオンカラーと、90年代特有のざらついた空気感が融合した映像美の中で、リュウ、ケン、春麗、ダルシム、エドモンド本田、キャミィなど伝説のファイターたちが次々とその姿を現す。ゲームで幾度となく魅せてきた技も、実写ならではの破壊力でさく裂。サマーソルトキックを鮮やかに決めるガイル、必殺のブレーンバスターで敵を沈めるザンギエフ、闇の奥から赤く光る眼で獲物を睨みつける豪鬼。
映像のクライマックスには、あの「ボーナスステージ」を完全再現。ファイターたちが拳と脚だけで車を解体し鉄屑へと変えていく光景が、プレイヤーの熱い記憶を直撃する。そしてラストを飾るのは、勝利の証として画面に浮かび上がる“YOU WIN”だ。
ゲームの世界からそのまま飛び出してきたかのような、17枚の日本版キャラクターポスターも一挙に解禁された。
物語の核となるリュウ（アンドリュー・小路）とケン（ノア・センティネオ）は、鍛え上げられた肉体と道着を纏い、今にも波動拳を放たんとする緊張感が漂う。シリーズのヒロイン・春麗（カリーナ・リャン）も、麗しくも力強い、洗練された闘う者の姿でアクションへの期待をあおる。
また、特筆すべきは、悪の組織「シャドルー」や異形のファイターたちのビジュアルだ。ヒップホップ界のレジェンド、50セントが演じるボクサー、マイク・バイソンは、巨大なボクシンググローブと不敵な面構えで重量級の迫力を放つ。カントリー歌手オーヴィル・ペックが扮する爪の使い手・バルログは、特徴的な仮面と鋭利な鉤爪を装着し、美しくも不気味なオーラをまとっている。そして、全ての元凶であるベガ（デヴィッド・ダストマルチャン）は、冷酷な軍服姿で底知れぬ狂気を漂わせる。
さらに、『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモアが演じるブランカは、特殊メイクとVFXを融合させ、緑色の肌と野性味あふれる獣性を完全再現。“世界一巨大なボディビルダー”オリヴィエ・リヒタースによるザンギエフは、CG加工なしでも画面を埋め尽くすほどの筋肉量で圧倒する。
WWEの絶対王者ロマン・レインズによる豪鬼、コーディ・ローデスによるガイルなど、まさに「ドリーム・キャスティング」と呼ぶにふさわしい、強者たちの魂が宿ったビジュアルが完成した。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は、10月16日より全世界同時公開。
