フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は5日（日本時間6日）、エストニア・タリンで女子ショートプログラム（SP）が行われた。史上初の4連覇を狙う17歳・島田麻央（木下グループ）は71.90点をマーク。ただ一人70点台をマークし、首位発進を決めた。改めてファンの驚きを呼んだのがフィニッシュ前の15秒間。「相変わらずえぐい」「麻央様すっご、、、」などとネット上で話題になった。

これも島田の魅力の一つだ。鮮やかに迎えたフィニッシュの瞬間。スピンの形をいくつも披露し、最後は左足を高々と持ち上げての高速回転。目が回ってしまいそうな速度だが、フィニッシュポーズもバッチリ。笑顔で軽くガッツポーズも見せた。

ISU公式Xも動画を公開したこのシーン。ラスト15秒間に、日本ファンは「麻央様の高速スピン、こっちの目が回りそう」「ベイブレードより速くて強い」「ラスト高速スピン圧巻」「高速回転の神業スピン」「曲のクライマックスと高速スピンの一体感最高」「相変わらずスピンがえぐい」「麻央様スピンすっご、、、」などと驚きの声をあげていた。

冒頭のダブルアクセル、3回転ループ、3回転ルッツ―3回転トウループの連続ジャンプも華麗に着氷した島田。年齢制限により2月のミラノ・コルティナ五輪に出場はできなかったものの、3回転アクセルや4回転など難度の高いジャンプを跳べる期待の星。世界ジュニア3連覇を達成しており、ジュニア世代では無双状態となっている。昨年12月、シニアの全日本選手権は優勝した坂本花織に次ぐ2位。来季は満を持してシニア参戦となる。



