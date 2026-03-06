À¶¿å½ÓÊå¥¢¥Ê¡Ö½ã¿è¤ÊÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ëWBC¡×¡¡3Ç¯Á°¤ÎÊüÁ÷ÀÊS¡Ä¥Æ¥ìÄ«»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡Ö¤µ¤Ó¤·¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÀ¶¿å½ÓÊå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê45¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3Ç¯Á°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë·è¾¡Àï¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖWBC¡£2023¡¢Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¡£¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢3Ç¯Á°¤Î·è¾¡Àï¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²áµî5Âç²ñ¤Ï¡¢¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿WBC¡£Âè6²ó¤Ë¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡¢½ã¿è¤ÊÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ëWBC¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Î½êÂ°¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÉÙÀîÍªÂÀ»á¤¬¡Öº£²óÃÏ¾åÇÈ¤ÎÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤µ¤Ó¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÅÐ¾ì¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÉÙÀî¤µ¤ó¡ª¼ä¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò´¶¤¸¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£