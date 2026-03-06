浅田美代子“桃子”『101回目のプロポーズ』続編に出演決定 35年に時を越え「夢にも思っていなかった！」【コメントあり】
フジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編となる俳優・唐田えりか×せいや（霜降り明星）によるドラマ『102回目のプロポーズ』に俳優の浅田美代子の出演が決定。『101回目のプロポーズ』では、薫の親友である石毛桃子（いしげ ももこ）役を演じた彼女が、本作でも再び登場する。
【写真】幸せそう…公開された『102回目のプロポーズ』キービジュアル
薫と達郎の恋を応援し、時に親身なアドバイスで支える姿が、視聴者の印象に深く刻まれている。1973年にドラマ『時間ですよ』で俳優デビューを飾り、劇中歌「赤い風船」が大ヒットするなど、一躍国民的スターとして注目を集めた浅田。その後も『釣りバカ日誌』シリーズをはじめ、数々の作品に出演し世代を超えて愛され続けてきた。近年では、映画『朝が来る』で日本映画批評家大賞・助演女優賞を受賞し、今もなお変わらずに輝きを放ち続ける彼女が、変わらぬ温かみと存在感で、物語に再び華を添える。
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから34年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田）が主人公のラブストーリーとなっており、『101回目』ファンにも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛りだくさん。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
このほか13日より前作『101回目のプロポーズ』を地上波にて１話〜３話を限定放送、TVerにて全話配信することも決定した。
■浅田美代子（石毛桃子役）コメント
まさか35年も経って、“101回目”の桃子を演じるとは夢にも思っていなかった！
薫（浅野温子さん）の親友で一番の理解者でありながら、恋愛模様を一番ひっかきまわしていた桃子なので、“102回目”でもきっと何か仕掛けてしまうのかなぁ？？？お洒落なイタリアンマダムになっている桃子に、乞うご期待！
