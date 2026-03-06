結婚に踏み切れない29歳の男性が、過去に結婚式直前で破談になったトラウマを告白した。

【映像】結婚を破談された当時

3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の海外旅行へ出発する番組だ。

今回旅に参加したのは、外資系IT企業に勤めるナオキ（29歳）と、SNSマーケティング会社でプランナーをしているリノ（28歳）のカップル。地元の飲み会で知り合い、交際期間は約1年半。リノは「付き合うってなったら、結婚考えられる人じゃないと絶対私も付き合いたくない」と語るほど結婚願望が強いが、ナオキはなかなか一歩を踏み出せずにいる。

ナオキはリノからの「結婚の圧」を感じているとしつつ、自身が結婚に踏み切れない大きな理由を打ち明けた。実はナオキには離婚歴があり、「結婚式の2日前に、『やっぱりその結婚式をやめよう』という話がありまして」と、過去に直前で結婚式が破談になった経験を明かしたのだ。当時のパートナーとは交際6年を経て結婚したものの、1年足らずで破局したという。

ナオキは自身の性格についても、「女性の気持ちに寄り添うことがちょっと苦手で、『それって〇〇なんじゃない？』みたいな感じで正論を食らわせちゃう」と分析。「デリカシーがない部分があると思う」と振り返った。

過去の経験から「自分のペースで、もうちょっとこの関係性を構築させて欲しい」と慎重になるナオキと、早く結婚の決断をしたいリノ。2人は7日間のオーストラリアの旅で、どのような答えを出すのか。