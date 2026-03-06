»°¾åÍª°¡¡¡¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡õ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Î¡ÈÇúÇã¤¤¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê32¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡õ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Î¡ÈÇúÇã¤¤¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤«¤é¿·½É¥ë¥ß¥Í¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹¤ÇÇúÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¤¢¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°¾å¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥¹¥È¥ì¥¢¥¹¡ÊMISTREASS¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£