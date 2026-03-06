ずっとこういうの欲しかったよ！洗い物が楽ちん！300円だけど買いだった食器

ダイソーをパトロール中に目に留まったこちらの食器。なんとソースなどと一緒にメニューを盛りつけられる便利なデザインで、お値段は￥330（税込）。ニュアンスのある質感とシックな色合いに一目惚れし、早速購入してきました。軽食はもちろん、深さがあるのでメインの料理にも◎食洗機やレンジの使用も可能ですよ！

商品情報

商品名：深皿仕切り皿

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582694239172

使い勝手抜群！ダイソーのアイデア食器をチェック

ダイソーをパトロール中、食器売り場でひときわ目を引いたこちらの商品。今回ご紹介するのは、『深皿仕切り皿』というアイテム。お値段は￥330（税込）です。

カラーは大人っぽい黒系。よく見ると細かな粒感があり、ほんのりニュアンスのある素材感です。重厚感はありつつもマットな風合いで重くなりすぎず、食卓全体をすっきり引き締めてくれるデザインがGOOD。

そしてなにより魅力なのが、調味料と一緒に料理を盛り付けられるところ。この仕切られた部分がとにかく便利なんです。ワンプレートで完成するので洗い物が減り、食べるときも手が伸ばしやすいのが◎使い勝手の良さを実感できます。

軽食にもメインの料理にも！ダイソーの『深皿仕切り皿』

今回はポテトとケチャップを盛り付けてみました。仕切り部分にそのままソースを入れられるので、別皿いらずで快適。洗い物をラクにするためにおかずカップを敷きましたが、もちろん直接のせてもOKです。

お皿のサイズが大きめなので、ポテトのような軽食だけでなく、お刺身や餃子といったメイン料理にもぴったりです。ほどよい深さがあるため、カレーなどの汁気のあるメニューにも対応できます。見た目以上に守備範囲の広い1枚です。

今回は、ダイソーの『深皿仕切り皿』をご紹介しました。

調味料やトッピング、お口直しの漬物などと一緒にメニューを盛りつけられるアイデア食器。食洗機対応なのでお手入れもラクちんです。また、電子レンジも使用できるので、温め直しもスムーズ。デザイン性と実用性を兼ね備え、毎日の食卓で気兼ねなく活躍してくれます。

重さがあるのが少し残念ですが、そのぶん安定感があり、頼もしいお皿です。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。