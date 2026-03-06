使ったら驚き…！「つけてるだけで印象チェンジ♡」凄い秘密が隠された100均ネイル
商品情報
商品名：ネイルチップ（MN-5、12枚）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480820651
ちゅるんとしたマグネット風デザインが可愛い♡ダイソーの『ネイルチップ（MN-5、12枚）』
ネイル用品が豊富に揃っているダイソー。先日お買い物中に、気になるネイルチップを発見しました！
今回ご紹介するのは、ネイルグッズ売り場で見つけた『ネイルチップ（MN-5、12枚）』という商品。マグネット風デザインのネイルチップセットです。
ちゅるんとしたツヤ感と、上品な色合いで大人が使いやすいです。
アーモンド形なので、指先がすっきり見えるのもポイント。
ただ、各サイズ1枚ずつしか入っていないので、サイズを両手で合わせたい方は2つ購入することをおすすめします。
価格は、なんと220円（税込）とお手頃です。
こういったデザインのネイルチップは、プチプラでも500円くらいするイメージがあったので、このクオリティのものがお得に買えるのは嬉しいです！
おとなしい印象のネイルチップだけど実は秘密が…！
手洗い後、手持ちのアルコールコットンで爪の汚れや油分をふき取ります。
自爪に近いサイズのチップを選び、接着用グルーまたはシールをチップの裏側につけます。
キューティクルラインから1mmほど離れた場所に、上から押さえつけるようにして貼り付けます。
大人っぽいベージュカラーで、手元にナチュラルに馴染んでくれます。
やや透け感はありますが、マグネット風ということもあり、あまり自爪が目立たないのもいいなと思いました。
このネイルチップ、実は秘密があります。普段はこのように、どちらかというとおとなしい印象のカラーですが…
太陽光を浴びると、ブルー系のパープルカラーに色が変わります！
UVランプでも色が変わるのでは？と思いましたが、太陽光のほうがはっきりと色が変わりました。
色はそのまま定着するわけではなく、日陰に戻るとすぐ元の色に戻ります。簡単に印象チェンジを楽しめて、なかなか面白いネイルチップとなっていますよ♡
ダイソーの『ネイルチップ（MN-5、12枚）』が気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。