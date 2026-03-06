使ったら驚き…！「つけてるだけで印象チェンジ♡」凄い秘密が隠された100均ネイル

ダイソーでお買い物中に、気になるネイルグッズを発見。ちゅるんとしたツヤ感と、上品な色合いで大人が使いやすいマグネット風デザインのネイルチップです。指先がすっきり見えるアーモンド形。大人っぽいベージュカラーで手元に馴染みやすいです。それだけでなく、実は凄い秘密が…！早速ご紹介します♡

商品情報

商品名：ネイルチップ（MN-5、12枚）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480820651

ちゅるんとしたマグネット風デザインが可愛い♡ダイソーの『ネイルチップ（MN-5、12枚）』

ネイル用品が豊富に揃っているダイソー。先日お買い物中に、気になるネイルチップを発見しました！

今回ご紹介するのは、ネイルグッズ売り場で見つけた『ネイルチップ（MN-5、12枚）』という商品。マグネット風デザインのネイルチップセットです。

ちゅるんとしたツヤ感と、上品な色合いで大人が使いやすいです。

アーモンド形なので、指先がすっきり見えるのもポイント。

ただ、各サイズ1枚ずつしか入っていないので、サイズを両手で合わせたい方は2つ購入することをおすすめします。

価格は、なんと220円（税込）とお手頃です。

こういったデザインのネイルチップは、プチプラでも500円くらいするイメージがあったので、このクオリティのものがお得に買えるのは嬉しいです！

おとなしい印象のネイルチップだけど実は秘密が…！

手洗い後、手持ちのアルコールコットンで爪の汚れや油分をふき取ります。

自爪に近いサイズのチップを選び、接着用グルーまたはシールをチップの裏側につけます。

キューティクルラインから1mmほど離れた場所に、上から押さえつけるようにして貼り付けます。

大人っぽいベージュカラーで、手元にナチュラルに馴染んでくれます。

やや透け感はありますが、マグネット風ということもあり、あまり自爪が目立たないのもいいなと思いました。

このネイルチップ、実は秘密があります。普段はこのように、どちらかというとおとなしい印象のカラーですが…

太陽光を浴びると、ブルー系のパープルカラーに色が変わります！

UVランプでも色が変わるのでは？と思いましたが、太陽光のほうがはっきりと色が変わりました。

色はそのまま定着するわけではなく、日陰に戻るとすぐ元の色に戻ります。簡単に印象チェンジを楽しめて、なかなか面白いネイルチップとなっていますよ♡

ダイソーの『ネイルチップ（MN-5、12枚）』が気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。